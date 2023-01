Lite al GF VIP tra Oriana e Daniele, lui: “Non ho le idee chiare su noi, pensavo fosse un gioco” Alti e bassi tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro nella casa del GF VIP: la concorrente spagnola si è dichiarata al suo inquilino, lui però non è convinto sul loro rapporto. “Non ho le idee chiare, o vado avanti con calma o se vuoi che ci do un tronco diretto, mettiamo un tronco diretto”.

Ieri, nella casa del Grande Fratello VIP, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro si sono resi protagonisti di un nuovo scontro. L'ex tronista nonostante non reputi Oriana Marzoli una ragazza adatta per stargli accanto, ha ammesso di stare bene con lei. "Come fai a stare bene con me se pensi così male di me?", la domanda della venezuelana che ha urtato il VIP. Le loro incomprensioni sarebbero nate dopo lo sfogo della Marzoli che non si sarebbe sentita difesa dal suo "conoscente" quando Antonella Fiordelisi ha espresso pensieri negativi nei suoi confronti: "Tu permetti o ti fa piacere che lei parli così male di me".

Oriana Marzoli ieri ha accusato Daniele Dal Moro di non aver preso le sue difese quando Antonella Fiordelisi ha espresso pensieri negativi sul suo conto. "Tra le cose che ha detto Antonella, alcune cose le condivido. Se poi dice cose non vere, io non mi faccio condizionare", la risposta dell'ex tronista che ha scatenato un'accesa discussione in camera da letto. "La prossima volta vieni e ti difendi" ha continuato Daniele prima di chiudere la lite. Ritrovatosi nuovamente dopo qualche ora, i due VIP hanno continuato a discutere: "Come fai a stare bene se pensi così male di me?" ha chiesto Oriana prima di ascoltare le parole del suo inquilino che ha già dichiarato altre volte.

Ti ho detto che per me, per come sono fatto e per l'immagine che voglio avere della mia ragazza, così non mi piace. Non c'è un giusto e uno sbagliato. Non penso tu sia una persona di mer*a, però alcune cose non mi piacciono. Non mi stanno bene. Penso queste cose ma sto bene con te. Da quando sto qui dentro, ho sempre scelto te. Tu che prima vai via, poi torni, non mi sta bene.

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro dopo lo scontro si sono riavvicinati nella tarda serata. Nonostante gli abbracci e le tenerezze, l'ex tronista ha ribadito la sua posizione e le sue insicurezze: "Non ho le idee chiare, non posso far finta di pensare certe cose. Pensavo fosse un gioco per entrambi, poi ti ho vista piangere e allora le cose sono cambiate". "Non mi piace fare pena. Preferisci lasciare stare?" ha chiesto la Marzoli, "Ci sto pensando", la replica.

I due VIP hanno cercato una soluzione per rendere sereno il loro rapporto: "Se io ti dico che non mi piace che mi prendi come un gioco perché provo un interesse, ti sembra troppo forte?", le parole di Oriana. "Tu non hai mai mostrato questo interesse, tra me e te non ci sono problemi ma tu, anche se hai la testa di un puffo, sai che le cose possono cambiare velocemente" – la replica di Daniele – "Tra me e te quello che è più dispiaciuto sono io, tu non ci arrivi". La Marzoli crede che se lui volesse conoscerla realmente, potrebbe mettere da parte i fatti del passato. "In questo momento non ho le idee chiare, o vado avanti con calma o se vuoi che ci do un tronco diretto, mettiamo un tronco diretto", ha concluso l'ex tronista. Dopo un abbraccio chiarificatore, la venezuelana si è così lasciata andare ad una dichiarazione: "Con te mi sento me stessa, mi viene voglia di altro. Mi fa ridere anche quando ti arrabbi. Per me trovare queste cose insieme (intesa mentale e fisica, ndr), è difficile. Non me l'aspettavo, se non sei sicuro va bene. Se vuoi, facciamo piano come hai detto, facendo un passo indietro oppure non ci parliamo più. Però ti dico la verità, ti sto parlando con il cuore e non sono mai stata così sincera".