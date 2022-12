Nikita Pelizon isolata al GF Vip, la difende Antonino Spinalbese: “Non sta bene” Isolata al Grande Fratello Vip dopo la dura lite con Luca Onestini, Nikita Pelizon si allontana dal gruppo e sceglie di andare a dormire da sola. A difenderla, a sorpresa, è Antonino Spinalbese: “Non sta benissimo, non parla con nessuno”.

A cura di Stefania Rocco

Per Nikita Pelizon la vita nella Casa del Grande Fratello Vip sta diventando difficile. Dopo la pesante lite con Luca Onestini, che in diretta l’ha attaccata per le frasi su Sarah Altobello e l’ha accusata di avere finto di essere stata “sedotta e abbandonata” solo per intenerire il pubblico, la modella è sempre più isolata. Nella giornata di ieri 27 dicembre, ad esempio, Nikita è andata a dormire da sola intorno alle 23, un orario inusuale considerati gli standard della vita nella Casa. A notarlo è stata Wilma Goich che, dopo averla sentita salutare e ritirarsi in camera, l’ha velatamente criticata. A difenderla è arrivato, a sorpresa considerati i loro trascorsi, Antonino Spinalbese.

Antonino Spinalbese difende Nikita Pelizon

“Andare a letto alle 11 non si può”, aveva detto Wilma dopo avere sentito Nikita salutare i compagni nella Casa. La concorrente voleva evidenziare il fatto che la modella avesse scelto di ritirarsi ore prima che le luci nella Casa si spegnessero. Ma Antonino ha dimostrato di avere compreso i motivi della tristezza di Nikita e la volontà di estraniarsi dal gruppo: “Nikita non sta benissimo. Non parla con nessuno, solo con George”. Spinalbese ne ha quindi approfittato per sottolineare quanto sia difficile, al momento, la vita della modella nella Casa, isolata dal gruppo e rifiutata dall’uomo per il quale aveva ammesso di essersi presa una cotta.

Antonino: “Luca Onestini non mi convince”

Durante la stessa conversazione con Wilma, Antonino ha manifestato qualche perplessità sulla figura di Luca Onestini. Per il momento, l’ex compagno di Belén Rodriguez resta uno dei pochi ad avere palesato i suoi dubbi circa la buona fede dell’ex tronista di Uomini e Donne. Sostiene che Luca si sia avvicinato a Nikita e George per strategia, consapevole – essendo entrato nella Casa quando il reality era già cominciato da mesi – del gradimento manifestato nei confronti dei due gieffini dal pubblico a casa. "Quando Luca è entrato, ce l’aveva scritto in fronte. Non ci voleva tanta fantasia. Si è avvicinato a Nikita e a George. Lui era fuori. Se lo sapevamo noi che erano i più forti, figurati lui che era fuori”, ha detto l'hair stylist a Wilma, decidendo di manifestare i suoi dubbi a voce alta.