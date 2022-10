Nikita delusa da Antonino Spinalbese: “Mi ha messo alla prova, usa le persone come pedine” Nikita si sfoga con Amaurys dopo lo scherzo orchestrato da Antonino Spinalbese che l’avrebbe messa alla prova, sottoponendola ad un test inconsapevole. La gieffina, però, non l’ha presa affatto bene.

Le dinamiche nella Casa del Grande Fratello Vip si moltiplicano e si intensificano di giorno in giorno, un po' per la noia, un po' per la necessità di animare la vita casalinga, ma c'è chi comunque non condivide questi giochetti, come ad esempio Nikita Pelizon, che è rimasta male per il comportamento che Antonino Spinalbese ha adottato nei suoi confronti in queste settimane.

Lo sfogo di Nikita su Antonino

La gieffina, confidandosi con Amaurys, spiega cosa le ha dato fastidio e racconta nel dettaglio cosa è accaduto in questi giorni: "Non mi parlava mai, non mi guardava mai, tanto è vero che la cosa mi pesava ma non sapevo come dirglielo. Mi ero avvicinata per chiedergli che significato avessero i suoi tatuaggi e lui se l'era presa perché era una domanda troppo personale". Nikita, quindi, continua il suo racconto, descrivendo lo scherzo di cui è stata vittima e orchestrato proprio da Antonino:

Stasera cosa decide di fare? Uno scherzo, in cui coinvolge Antonella, Giaele, Edoardo, io ero nel suo letto con George, ridevo e scherzavo, mi tiro su con la testa e vedo un mix tra un'abbraccio e un bacio (tra Edaordo e Giaele) e penso ok cacchi loro. Mi ha messo alla prova, mi ha fatto un test.

Il consiglio di Amaurys

Amaurys, quindi, cerca di stemperare la situazione, dicendole che si era trattato di uno scherzo, ma poi preoccupandosi e chiedendole se si fosse arrabbiata. Lei, quindi, fa notare al ballerino che non si è trattato di una semplice burla, ma di un modo per testare la sua "lealtà" dopo aver visto delle effusioni tra i due coinquilini, per poi riportarle ad Antonella Fiordelisi che con Edoardo Donnamaria ha un flirt in atto. Nikita, però, non è d'accordo e ha

Tu usi la gente come pedine? Sai che ho un blocco comunicativo c'ho messo settimane per parlarti e poi fai sto teatrino? Vai da tutti a dire che io ho visto e non parlo, mi fai passare da falsa? È un gioco del cazzo questo non è uno scherzo. Non mi piace questo gioco, è una m***a. Quale reazione voleva vedere? Io non ci credo, non mi caghi mai, e di colpo questa sera ti viene di farmi uno scherzo dove io sono quella che è nello scherzo? Perché non ha messo in mezzo nessun'altro.

Dopo questo sfogo, quindi, la gieffina su consiglio di Amaurys è decisa ad affrontare la questione con Antonino e parlarne quindi faccia a faccia.