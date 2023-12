Natale in casa De Filippo, dal 18 dicembre su RaiPlay disponibili le opere di Eduardo De Filippo Dal 18 dicembre su RaiPlay sarà disponibile una raccolta di quaranta opere di Eduardo De Filippo. I titoli più famosi del celebre drammaturgo, icona del teatro italiano, tornano in tv nella raccolta dal titolo “Natale in casa De Filippo”.

A cura di Ilaria Costabile

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il Natale è uno dei periodi dell'anno in cui riaffiora la nostalgia e vien voglia di fare un tuffo nel passato anche attraverso programmi tv. Per assecondare quest'atmosfera tipicamente natalizia, RaiPlay ha scelto di rendere disponibile sulla piattaforma un'ampia offerta di titoli tra cui spiccano i capolavori di Eduardo De Filippo.

Una raccolta dedicata a Eduardo De Filippo

Il regista e drammaturgo napoletano, icona del teatro del Novecento, tornerà nelle case degli italiani a partire da lunedì 18 dicembre, quando su RaiPlay sulla piattaforma streaming sarà disponibile la raccolta "Natale in casa De Filippo". Si tratta di ben 40 opere tra le più famose firmate e interpretate dal grande De Filippo, che ancora oggi sono riviste e messe in scena in tutto il mondo. Nella selezione offerta, che attinge dall'immenso archivio delle Teche Rai, figurano anche le due versioni di Natale in casa Cupiello, troviamo l'immancabile Filumena Marturano, e tante altre che hanno fatto la storia del teatro italiano, impresse nella memoria collettiva

Le opere di Natale in casa De Filippo

Di seguito, quindi, sono riportati i titoli che per un lungo periodo sarà possibile trovare su RaiPlay e vedere ogni volta che lo si desidera. Queste le quaranta opere di “Natale in casa De Filippo”:

Amicizia (1956);

Bene mio e core mio (1955);

Chi è più felice di me (1964);

De Pretore Vincenzo (1976);

Ditegli sempre di sì (1962);

Filumena Marturano (1962);

Gennareniello (1978);

Gli esami non finiscono mai (1976);

I morti non fanno paura (1956);

I nipoti del sindaco (1975);

Il berretto a sonagli (1981);

Il cilindro (1978);

Il contratto (1981);

Il dono di Natale (1956);

Il medico dei pazzi (1959);

Il sindaco del rione Sanità (1964) e (1979);

L’abito nuovo (1964);

L’arte della commedia (1978);

La chiave di casa (1956);

La fortuna con l’effe maiuscola (1959);

La grande magia (1964);

La paura numero uno (1964);

Le voci di dentro (1978);

Lu curaggio de nu pumpiero napulitano (1975);

Mia famiglia (1964);

Miseria e nobiltà (1955);

Na Santarella (1975);

Napoli milionaria (1962);

Natale in casa Cupiello (1962);

Natale in casa Cupiello (1977);

Non ti pago (1964);

’O tuono ‘e marzo (1975);

Peppino Girella” sceneggiato in 6 puntate (1963);

Pericolosamente o San Carlino (1956);

Quei figuri di tanti anni fa (1956) e (1978);

Questi fantasmi (1962);

Tre calzoni fortunati (1959);

Uomo e galantuomo (1975).