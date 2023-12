Napoli Milionaria e tutte le commedie di Eduardo De Filippo: come vederle in tv e in streaming Le commedie di Eduardo De Filippo tornano disponibili in televisione e in streaming su due importanti emittenti: ecco tutto quello che c’è da sapere.

Nel periodo di Natale è scoppiata di nuovo la Eduardo mania. Il 18 dicembre, infatti, andrà in onda Napoli Milionaria! su Rai1, nella versione diretta da Luca Miniero con Massimiliano Gallo e Vanessa Scalera. Per l'occasione, due emittenti – una nazionale e una locale – mettono a disposizione interamente il catalogo di commedie televisive di Eduardo De Filippo. RaiPlay e Canale 21 avranno infatti a disposizione tutti e 40 i titoli di Eduardo De Filippo. Le quaranta opere, tra le più famose, del celebrato drammaturgo napoletano: Filumena Marturano, Natale in casa Cupiello, Non ti pago, Questi Fantasmi e tanti altri.

Il teatro di Eduardo De Filippo su RaiPlay

Il teatro di Eduardo De Filippo sarà disponibile sulla piattaforma di RaiPlay. Queste le commedie disponibili:

“Amicizia” (1956)

“Bene mio e core mio” (1955)

“Chi è più felice di me” (1964)

“De Pretore Vincenzo” (1976)

“Ditegli sempre di sì” (1962)

“Filumena Marturano” (1962)

“Gennareniello” (1978)

“Gli esami non finiscono mai” (1976)

“I morti non fanno paura” (1956)

“I nipoti del sindaco” (1975)

“Il berretto a sonagli” (1981);

“Il cilindro” (1978)

“Il contratto” (1981)

“Il dono di Natale” (1956)

“Il medico dei pazzi” (1959)

“Il sindaco del rione Sanità” (1964)

“Il sindaco del rione Sanità” (1979)

“L’abito nuovo” (1964)

“L’arte della commedia” (1978)

“La chiave di casa” (1956)

“La fortuna con l’effe maiuscola” (1959)

“La grande magia” (1964)

“La paura numero uno” (1964)

“Le voci di dentro” (1978)

“Lu curaggio de nu pumpiero napulitano” (1975)

“Mia famiglia” (1964)

“Miseria e nobiltà” (1955)

“Na Santarella” (1975)

“Napoli milionaria” (1962)

“Natale in casa Cupiello” (1962)

“Natale in casa Cupiello” (1977)

“Non ti pago” (1964)

“’O tuono ‘e marzo” (1975)

“Peppino Girella” sceneggiato in 6 puntate (1963)

“Pericolosamente o San Carlino” (1956)

“Quei figuri di tanti anni fa” (1956)

“Quei figuri di tanti anni fa” (1978)

“Questi fantasmi” (1962)

“Tre calzoni fortunati” (1959)

“Uomo e galantuomo” (1975)

Le commedie su Canale 21

Anche Canale 21 omaggia Eduardo De Filippo nel quarantennale della sua scomparsa trasmettendo l’intero pacchetto delle commedie. La riproposizione delle commedie di Eduardo De Filippo andrà avanti lungo tutta la stagione televisiva del 2024. Nei giorni di Natale saranno trasmesse anche tutte le altre trasposizioni televisive delle commedie interpretate dai migliori attori contemporanei: Sergio Castellitto, Marina Confalone, Nunzia Schiano, Massimiliano Gallo, Vanessa Scalera ed i classici del teatro napoletano di Nino Taranto, Luisa Conte, Peppe Barra, Concetta Barra, Isa Danieli e due super speciali dedicati a Massimo Troisi ed Eduardo De Filippo. La comicità di Peppe Iodice, i tradizionali appuntamenti sportivi e religiosi nonché il grande cinema partenopeo completeranno il vasto ed assortito palinsesto dell’emittente campana.