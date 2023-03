Morgan torna in tv con un suo programma su Rai2 Morgan tornerà in tv con un programma tutto suo. Si tratta di uno show in seconda serata, diviso in quattro puntate, che dovrebbe andare in onda a partire da aprile.

A cura di Ilaria Costabile

Morgan tornerà in televisione e stavolta non da ospite, bensì al timone di un programma. Lo spazio sarà quello degli studi Rai di Torino e il contenitore quello di Rai2, in seconda serata. Ad anticipare la notizia era stato Vittorio Sgarbi, sottosegretario alla cultura, che aveva parlato di un ritorno dell'eclettico musicista, con uno show da protagonista.

Uno show in seconda serata

Si tratterebbe di uno show in quattro puntate, il cui inizio è previsto per aprile. Non è ancora chiaro come sarà strutturato il programma, sebbene si sia fatta largo l'ipotesi di un affiancamento, per cui accanto a Morgan potrebbe esserci anche un altro volto noto della televisione italiana, come Pino Strabioli, che fungerà da narratore e farà da congiunzione tra i vari momenti televisivi. Il giornalista, d'altronde, stava già lavorando ad una nuova edizione di "S'è fatta notte", la trasmissione condotta con Maurizio Costanzo e il cui progetto è sfumato a seguito della scomparsa del noto volto tv. Al momento, però, non c'è una conferma ufficiale su chi possa presenziare al fianco di Marco Castoldi.

Morgan protagonista in tv

Non è la prima volta che a Morgan viene affidato un programma, infatti già nel 2019 aveva condotto uno speciale su Freddie Mercury e i Queen, e un altro su David Bowie. La sua conoscenza in ambito musicale e la sua vena artistica lo hanno portato negli anni ad essere uno dei protagonisti dello scenario televisivo italiano. Da cantante e musicista a giudice di talent come X Factor e The Voice of Italy, ma anche capace di mettersi in gioco in prima persona partecipando a programmi come Ballando con le stelle, Morgan è riuscito a costruire pagine storiche del piccolo schermo. Al momento da parte dell'artista non vi è stato alcun commento alla notizia, né qualche anticipazione sul tema.