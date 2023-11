Milly Carlucci alla vigilia di Ballando: “Pasquale La Rocca sta male, non si è allenato con Wanda” Pasquale La Rocca, partner di Wanda Nara in Ballando con le stelle, è stato colpito da un “febbrone”. Milly Carlucci ha rivelato oggi, alla vigilia della puntata, che il ballerino non si è potuto allenare con la showgirl argentina. “Siamo in attesa di Wanda per sapere come risolvere”.

A cura di Gaia Martino

Nella puntata di La vita in diretta oggi, venerdì 24 novembre, Milly Carlucci ha annunciato che Pasquale La Rocca, ballerino professionista di Ballando con le stelle, potrebbe saltare la puntata di domani, sabato 25 novembre, a causa di un problema di salute. Wanda Nara, per questo motivo, sarebbe, al momento, senza un partner per la gara.

Le parole di Milly Carlucci

Milly Carlucci oggi, alla vigilia della puntata di Ballando con le stelle, ha dato alcuni aggiornamenti al pubblico di Rai Uno. Si è collegata con La Vita in Diretta di Alberto Matano e ha rivelato:

Pasquale La Rocca ha il febbrone, sta a casa. Sta male. Ci siamo sentiti prima. Siamo in attesa di Wanda per sapere come risolvere. Oggi non si sono potuti allenare.

Pasquale La Rocca balla in coppia con Wanda Nara: vista l'indisposizione, la showgirl argentina potrebbe doversi esibire da sola o trovare un sostituto al suo tradizionale partner. Uno spiacevole imprevisto che potrebbe frenare la corsa di Wanda Nara verso la finale. Due giorni fa i due si erano scattati una foto in sala prove: "Preparando la sesta puntata di Ballando con le stelle. Eppure siamo già a metà percorso. Grazie a tutti per l’affetto che ci dimostrate. Che ballo vi piacerebbe vedere ?", le parole scritte nella didascalia.

Le anticipazioni della puntata di Ballando con le stelle

Domani, sabato 25 novembre, è in programma una nuova puntata di Ballando Con le Stelle. La conduttrice Milly Carlucci in diretta con Alberto Matano oggi ha rivelato i due ballerini per una notte, ospiti della serata. "Avremo due ballerini per una notte, Cristina D'Avena, peer la gioia di tutte le famiglie, e Giacomo Giorgio, l'attore di Mare Fuori e Noi siamo leggenda. Sarà una bella puntata, peccato per il nostro medical drama. Aspettiamo notizie", le parole prima di chiudere il collegamento.