“Mi ha chiesto di dirgli delle por*ate”, Nikita spiega perché ha frainteso l’interesse di Onestini Nikita Pelizon al GF VIP, dopo un confronto con Luca Onestini terminato senza lieto fine, ha raccontato ad Antonella Fiordelisi un episodio che era sfuggito agli occhi delle telecamere e dei presenti: da qui nasce l’hastag “IostoconNikita” in trend su Twitter. “Mi ha toccata qui e qui” ha mimato, poi: “Mi ha chiesto di dirgli qualche por*ata”.

A cura di Gaia Martino

Al GF VIP i riflettori sono puntati nuovamente su Luca Onestini e Nikita Pelizon, dopo il lungo confronto di due sere fa conclusosi senza trovare un punto d'intesa. La concorrente ieri è tornata a parlare del suo inquilino per il quale aveva ammesso di provare qualcosa: dopo il due di picche, il loro rapporto si è del tutto interrotto e ad oggi un chiarimento sembrerebbe quasi impossibile. "Lui vorrebbe tantissimo delle scuse" ha commentato ieri la Pelizon finita ora in trend su Twitter, con un grosso numero di fan dalla sua parte, che la stanno sostenendo con l'hastag "Iostoconnikita". La Vip ha raccontato un episodio che sarebbe sfuggito agli occhi alle telecamere e dei presenti: "Ecco perché ho frainteso il suo atteggiamento nei miei confronti".

Il racconto di Nikita Pelizon

Nikita Pelizon era in sauna con Antonella Fiordelisi quando ha raccontato i dettagli di un episodio tenuto nascosto fino ad oggi. La Vip ha spiegato alla sua inquilina in che modo Luca Onestini l'avrebbe "toccata", lasciando dunque che fraintendesse le sue intenzioni. "Quando aspettavamo per le foto da fare per Chi lui aveva detto che ero solo un'amica. Si mise dietro di me, io ballavo e muovevo i fianchi, avevo un vestito aderente", le sue parole seguite dalla spiegazione fisica: Onestini le avrebbe sfiorato il seno, poi le avrebbe messo le mani dietro la schiena. "A me non sembrava una cosa amichevole, mi prese per il collo e mi disse "È tutto qua quello che sai fare?", poi mi disse "Dimmi delle por*ate". Gli dissi "Dai smettila". Come posso vedere questa scena in amicizia? Come posso aver frainteso? È chiaro che mi ferisci".

Su Twitter le pagine fanpage di Nikita Pelizon hanno lanciato l'hastag "IostoconNikita": credono che con le sue parole, la Vip stia dimostrando di aver ragione nella lite con Onestini. "Non deve piacere per forza ma almeno ha l'obiettività di dire che Disonestini è un bugiardo mentitore seriale", le parole di un utente.

Lo sfogo di Luca Onestini su Nikita Pelizon

Anche Luca Onestini si è sfogato riguardo la vicenda che lo vede protagonista con Nikita Pelizon. Il Vip ha ribadito di non averla mai illusa, a detta sua sarebbe sempre stato chiaro riguardo le sue intenzioni.