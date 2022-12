Meraviglie con Alberto Angela su Rai1: gli ospiti, i luoghi e le anticipazioni della prima puntata Mercoledì 28 dicembre va in onda la prima puntata della quinta stagione di “Meraviglie”, che quest’anno racconterà anche i luoghi simbolici del continente europeo. Ecco i luoghi della prima puntata e gli ospiti di Alberto Angela.

A cura di Andrea Parrella

Partirà mercoledì 28 dicembre la nuova stagione di "Meraviglie", popolare trasmissione televisiva di Alberto Angela che, dopo aver dedicato ampio spazio all'Italia nelle precedenti stagioni, quest'anno amplierà il suo sguardo con la versione "Meraviglie – Stelle d'Europa". Alberto Angela esplorerà alcuni dei luoghi più suggestivi del continente, che lo porteranno dalla Francia alla Spagna, passando per il Portogallo e la Germania. La prima delle tre puntate andrà appunto il onda il 28 dicembre, alle 21.15 su Rai1 e vedrà il divulgatore passare da Mont Saint-Michel a Lisbona, da Verona a Chartres, accompagnato da diversi ospiti. In tutto, le puntate di questa edizione di Meraviglie saranno tre, in onda al mercoledì sera. L’ultima puntata verrà trasmessa l’11 gennaio.

Si parte da Mont Saint-Michel, nel nord della Francia, con la visita della celebre abbazia benedettina che sorge al centro di un’immensa baia aperta sul canale della Manica, dove le maree sono tra le più potenti d’Europa e che è diventata un simbolo della Francia proprio per il suggestivo fenomeno di innalzamento e abbassamento del livello dell'acqua. Successivamente Alberto Angela si recherà a Lisbona, in Portogallo, per visitare la torre di Belém, uno dei monumenti più noti della città, prossimo all'estuario del fiume Tago, per poi passare dal monastero dei Jéronimos, le viuzze dell’Alfàma, l’antico quartiere arabo, i magnifici azulejos del palazzo dei marchesi di Fronteira e la chiesa del Carmo. Qui canterà la prima ospite della puntata, la cantautrice Dulce Pontes.

La torre di Belem, uno dei luoghi visitati da Alberto Angela nella prima puntata di "Meraviglie".

Meraviglie prosegue dunque con una tappa italiana della puntata, che coincide con una visita a Verona, nel luogo di riferimento della città scaligera, l’Arena, dove Alberto Angela incontra Roberto Bolle, mentre al balcone di Giulietta troviamo Riccardo Cocciante.

Roberto Bolle, ospite della prima puntata di "Meraviglie"

Il viaggio si conclude a Chartres, sede della più antica e meglio conservata cattedrale gotica del vecchio continente. Le sue celebri vetrate, che si conservano intatte da nove secoli, hanno dato il nome ad un colore, il celebre “blu di Chartres”.

"Meraviglie" è una popolare serie televisiva italiana condotta da Alberto Angela che esplora la storia, la cultura e l'arte dell'Italia e del mondo. La serie accompagna gli spettatori in un viaggio attraverso il tempo e lo spazio, visitando antiche civiltà, siti storici e luoghi culturali, e mostrando la bellezza e la diversità del mondo naturale. La serie va in onda dal 2018 e ha ottenuto, nel corso degli anni, un grande successo di pubblico.