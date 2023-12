Mediaset festeggia un 2023 da record: “Sorpassata la Rai per l’intero anno” Con un trionfale comunicato stampa, Mediaset fa un bilancio del 2023 e annuncia il sorpasso alla Rai “per la prima volta nella storia della Tv”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

Siamo vicini alla fine del 2023, annata complessa per la televisione italiana, segnata da importanti cambiamenti tra una stagione e l'altra, per il passaggi di volti di riferimento tra un'emittente e l'altra. Protagonista di una stagione di telemercato sfrenato è stata Mediaset, che attraverso un altisonante comunicato di fine anno celebra l'annata che si avvia alla conclusione, rivendicando ascolti record e un sorpasso alla Rai sull'intera annata "per la prima volta nella storia della TV".

Mediaset celebra il suo 2023

L'azienda nelle scorse ore ha diramato un comunicato stampa in cui riepiloga i risultati raggiunti nel corso del 2023, dimostrando che gli ascolti, più che dati oggettivi, sono numeri da interpretare e vince chi li legge in modo più convincente. Nel comunicato si legge:

Anno record per gli ascolti Mediaset.

Nel 2023, pur non essendo tra i propri obiettivi d’ascolto, Mediaset sorpassa stabilmente il competitor pubblico su tutti gli italiani considerando l’anno pieno e tutti gli eventi. Lo certifica Auditel registrando il costante aumento dell’audience delle reti Mediaset in tutte le principali fasce di palinsesto. Un risultato storico. Le reti Mediaset, infatti, nelle 24 ore raggiungono il 37.7% di ascolto medio (Rai 37%). In quattro anni Mediaset è cresciuta di anno in anno dal 34,6% al 37,7%. Da sottolineare come anche l’ascolto in valori assoluti di Mediaset sia cresciuto, in controtendenza rispetto al totale ascolto, grazie all’apporto dei risultati sulle tv connesse e device digitali. Ascolto superiore a quello del 2022 e persino a quello del 2019. In crescita costante anche il risultato sui 15-64 anni, target di riferimento: nel totale giornata, negli ultimi quattro anni Mediaset è passata dal 37,7% al 40,7% raggiungendo un vantaggio che sfiora i 10 punti.

Tra i successi l'azienda rivendica anche i dati degli ascolti digitali, raddoppiati dal 2022 al 2023 stando ai dati riportati.

Come è cambiata Mediaset negli ultimi mesi

Una Mediaset negli ultimi mesi caratterizzata da cambiamenti importanti che hanno riguardato il pomeriggio della rete ammiraglia (Myrta Merlino al posto di Barbara d'Urso a Pomeriggio 5), il potenziamento del racconto politico e di attualità di Rete 4 con l'arrivo di Bianca Berlinguer e rilevanti cambiamenti alla conduzione di alcuni programmi di punta come Le Iene, dove Veronica Gentili ha sostituito Belen Rodriguez. Allo stesso tempo l'azienda ha confermato l'impianto della sua programmazione, riproponendo titoli di grande successo come il Grande Fratello e le trasmissioni dell'universo De Filippi, ma anche reintegrando programmi come Temptation Island, tenuto ai box per una stagione. Titoli che consentono alle emittenti di Cologno Monzese una capacità sempre maggiore di coltivare un pubblico fedele e "affiliato" a titoli e generi su cui investe una parte maggioritaria delle proprie risorse.