Attentato a Donald Trump, la programmazione Rai e Mediaset per seguire gli aggiornamenti

L'attentato a Donald Trump ha scosso l'America. Durante un comizio a Butler, in Pennsylvania, l'ex Presidente degli Stati Uniti d'America è stato raggiunto da un colpo di pistola che lo ha ferito all'orecchio. L'attentatore, il ventenne Thomas Matthew Crooks, è stato ucciso. Mediaset e Rai continueranno a seguire la vicenda con aggiornamenti scanditi nel corso dell'intera giornata di domenica 14 luglio. Vediamo la programmazione prevista.

Attentato Trump, le edizioni straordinarie del TG5 e Stasera Italia

Canale5 ha seguito gli aggiornamenti sull'attentato a Donald Trump sin dall'arrivo delle prime notizie su quanto accaduto in Pennsylvania. Il Tg5 si è occupato dell'attentato con due edizioni straordinarie che si sono protratte dall'1.45 alle 3.30 e dalle 8.45 alle 10. I fatti sono stati approfonditi con collegamenti, ospiti e interviste. La vicenda continuerà a essere seguita nelle regolari edizioni del telegiornale di Canale5. In un comunicato, inoltre, Mediaset fa sapere che anche la programmazione di Rete4 si presterà ad aggiornare sulla vicenda. Rete4 continuerà a seguire gli sviluppi dell'attentato a Donald Trump in una serie di speciali. A partire dalle ore 10 di domenica 14 luglio e fino alle ore 11:55, Rete4 lascia spazio allo Speciale del Tg4. Ma non è tutto. A partire dalle ore 15:30 e fino alle ore 16:45, Stefania Cavallaro condurrà Speciale Tg4 – Attentato a Trump. Poi, la palla passerà al programma Stasera Italia, in onda alle 20:30. Gli aggiornamenti, anche su Rete4, continueranno nelle edizioni quotidiane dei telegiornali.

La programmazione Rai sulla sparatoria in Pennsylvania

Anche Rai informerà gli spettatori su quanto sta accadendo in Pennsylvania. Dopo lo speciale del Tg1 andato in onda in mattinata, la palla passerà al Tg2 dalle ore 11:15 alle ore 12. Su Rai Radio1, dopo l'approfondimento della mattinata, in onda un nuovo speciale – a partire dalle ore 10:30 – per aggiornare gli ascoltatori.