Mediaset cancella il Gf Vip di Alfonso Signorini anche con gli sponsor

Lo stop tra Alfonso Signorini e il Grande Fratello Vip non si è fermato ai titoli di coda della conduzione. Anche Givova — sponsor tecnico storico del reality di Canale 5 nelle stagioni griffate Signorini — non fa più parte della nuova edizione del programma. Al suo posto, la produzione ha chiuso un accordo con Zeus, brand di abbigliamento sportivo e concorrente diretto del marchio campano.

Fanpage.it è a conoscenza del fatto che la produzione del Grande Fratello Vip ha contattato il nuovo brand chiudendo ufficialmente l'accordo solo tre giorni fa. Lo testimonia anche il fatto che i canali ufficiali del brand nato nel 1999 a Torre Annunziata (la città di Stefano De Martino) lo abbiano annunciato solo due giorni fa.

La fine di un'era anche fuori dallo studio

Per anni il logo Givova ha accompagnato le edizioni del Grande Fratello Vip condotte da Signorini. Non si è trattato di una sponsorizzazione casuale: il legame tra il brand e il programma affondava le radici in una rete di relazioni personali ben precisa.

Al centro c'è Giuliano Annigliato, imprenditore napoletano, storico procacciatore di sponsor per l'ex direttore di Chi e figura riconosciuta negli ambienti del jet set campano. È attraverso di lui che sarebbe nata la connessione tra Signorini e Giovanni Acanfora, patron di Givova. Un'amicizia consolidata anche grazie al Vip Champion, l'evento annuale organizzato da Annigliato nella cornice di Capri, appuntamento fisso per volti noti dello spettacolo e del mondo imprenditoriale.

Caso Falsissimo, la caduta e l'effetto a catena

L'uscita di scena di Signorini dalla conduzione del Grande Fratello Vip — conseguenza diretta del caso Falsissimo, il format di Fabrizio Corona che ha innescato una battaglia legale con Mediaset — ha prodotto, secondo la nostra ricostruzione, un effetto domino anche sul piano commerciale. Venuto meno il conduttore, sarebbe venuto meno anche il tessuto di relazioni che teneva in piedi l'accordo con Givova.

La produzione, alle prese con la necessità di costruire da zero la nuova veste del programma — con Ilary Blasi alla conduzione — si sarebbe mossa rapidamente per trovare un sostituto nello stesso segmento merceologico, individuandolo in Zeus.

"Possibili cambi di strategia"

Fanpage.it ha contattato Givova per chiedere conferma e una spiegazione ufficiale. La risposta ricevuta è stata laconica: "possibili cambi di strategia". Nessun dettaglio aggiuntivo, nessuna smentita della nostra ricostruzione.

Una non-risposta che, in questo contesto, dice già qualcosa. Se la scelta fosse stata puramente commerciale — un cambio di investimento pianificato — probabilmente ci sarebbe stata una spiegazione più articolata. Il silenzio, invece, sarebbe compatibile con una situazione in cui la sponsorizzazione era legata soprattutto a dinamiche personali più che a logiche di marketing tradizionale.

Zeus entra in scena

La presenza di Zeus come nuovo sponsor tecnico chiude il cerchio. Il brand, da anni sul mercato dell'abbigliamento sportivo con un posizionamento simile a quello di Givova, raccoglie un'eredità commerciale importante — quella di uno dei reality più seguiti dell'intrattenimento italiano — in un momento di rifondazione del programma.

Per Mediaset si tratta di un segnale chiaro: la nuova edizione del Grande Fratello Vip non vuole solo un nuovo volto in studio. Vuole ricominciare da capo, anche nelle relazioni.