Givova via da GfVip: “Non abbiamo lasciato per Signorini, ma per i tempi incerti. Con Publitalia rapporti ottimi”

L'avvocato Giuseppina Lodovico, amministratore di Givova, ha contattato Fanpage.it per fornire la versione ufficiale dell'azienda sulla fine della sponsorizzazione tecnica al Grande Fratello Vip. Una ricostruzione che ridimensiona in parte la nostra ipotesi iniziale, pur confermando alcuni dei dati di fatto da noi riportati, e cioè il repentino accordo tra la produzione e Zeus.

"La scelta non era legata a Signorini"

Il punto centrale della replica di Givova riguarda il presunto legame tra la sponsorizzazione e la conduzione di Alfonso Signorini. Lodovico chiarisce che il brand campano ha sponsorizzato il reality di Canale 5 da molti anni, ben prima che Signorini prendesse le redini del programma: il rapporto risale alle edizioni condotte da Ilary Blasi e Barbara D'Urso, e la decisione di entrare come sponsor tecnico era stata presa in epoca Covid, quando lo sport si era fermato e il programma rappresentava una vetrina alternativa.

In altri termini, Givova non è mai stato "lo sponsor di Signorini", ma lo sponsor del Grande Fratello in quanto tale. E tutti gli accordi, precisa l'amministratore, sono sempre passati attraverso Publitalia, la concessionaria pubblicitaria di Mediaset — mai direttamente con la produzione o con la conduzione.

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Il nodo delle tempistiche

La vera ragione dell'assenza di Givova nella nuova edizione, secondo Lodovico, è un'altra: "È stata solo l'incertezza prolungata sulla messa in onda del programma". Fino all'ultimo non era chiaro se il Grande Fratello Vip sarebbe stato prodotto, e in questa fase di stallo l'azienda ha dirottato i propri budget verso le sponsorizzazioni sportive, che rappresentano il core business del brand. In particolare, Givova avrebbe chiuso un accordo con una squadra di calcio territorialmente rilevante, i cui dettagli resteranno riservati fino al 1° luglio, a fine campionato.

Lodovico conferma però che Publitalia aveva proposto loro la sponsorizzazione del GF Vip anche quest'anno: "Con loro, i rapporti restano ottimi". Se i tempi fossero stati diversi — e il programma fosse partito con la continuità delle stagioni precedenti — Givova avrebbe probabilmente rinnovato.