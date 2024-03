Massimiliano Varrese su Loredana Bertè: “Ad Amici mi massacrò. Rispetto l’artista ma non altro” Nella Casa del Grande Fratello, Massimiliano Varrese ricorda gli screzi con Loredana Bertè ad Amici Celebrities. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Nella Casa del Grande Fratello, Massimiliano Varrese ha ricordato gli screzi con Loredana Bertè ad Amici Celebrities all’epoca in cui l’attore era in gara e la cantante in giuria. Il ricordo è arrivato quando il concorrente dell’attuale edizione del GF ha sentito “Pazza”, la canzone portata da Loredana a Sanremo 2024 che la regia ha fatto risuonare nella Casa. Ascoltato il brano, Varrese ha riconosciuto la voce di Loredana e ha raccontato ai coinquilini cosa era accaduto all’epoca in cui gareggiava tra i protagonisti del talent show spin off del più celebre Amici.

Massimiliano Varrese ricorda gli screzi con Loredana Bertè

“Sentite questo pezzo? Secondo me è la canzone che Loredana Bertè ha portato al Festival di Sanremo. Sì, 100% è il pezzo che ha cantato a Sanremo quest’anno”, ha esclamato Varrese dopo avere sentito la canzone “Pazza” nella Casa del GF. Quindi, rispondendo alle domande dei coinquilini a proposito del rapporto con Loredana, ha raccontato: “Che penso di lei? A parte che a me ad Amici in finale mi ha massacrato. C’è stata una querelle, un dibattito tra me e lei, però rispetto l’artista. Sì, rispetto l’artista, ma non altre cose. Non c’è bisogno di essere cattivi per giudicare una persona”.

Quando Loredana Bertè rise di Massimiliano Varrese ad Amici

Loredana Bertè, giudice di Amici Celebrities all’epoca in cui Massimiliano era in gara, non si dimostrò particolarmente convinta dalle doti artistiche del concorrente dell’edizione del GF in corso. Celebre un commento della cantante a una esibizione di Varrese nei panni di Prince: “Come mai sono qui che rido? Perché io immaginavo Prince che è uscito dalla tomba formato zombie e voleva strangolarlo: perché, sì, questa non si può”. Quindi gli consigliò di cambiare genere musicale: “Scusami ma non ho resistito sei stato troppo comico, comunque non ti basare su queste canzoni per il tuo percorso, scegline altre, ti prego, dammi ascolto, fidati”.