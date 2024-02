Massimiliano Varrese contro i giovani della casa del GF: “Mi hanno sacrificato per le nomination” Nella puntata del 28 febbraio del Grande Fratello, Massimiliano Varrese ha ribadito la sua delusione per essere finito in nomination e per i voti ricevuti da alcuni coinquilini: “I giovani hanno deciso che sono quello da sacrificare perché sono più grande”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2023/2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La puntata del 28 febbraio del Grande Fratello si è aperta con un momento dedicato a Massimiliano Varrese. Il concorrente è in nomination ed è rimasto piuttosto deluso dal fatto di aver ricevuto cinque vot dai ‘veterani' della Casa. In diretta, l'attore ha avuto modo di parlarne con Alfonso Signorini, spiegando il suo punto di vista.

"I giovani hanno voluto sacrificare il più grande"

Massimiliano Varrese ha spiegato di esserci rimasto male per le nomination della scorsa puntata, arrivate da parte di cinque inquilini, tra cui Giuseppe Garibaldi, Paolo Masella e la fidanzata Letizia Petris, alcuni dei ‘veterani', nel reality fin dal primo giorno. L'attore non si aspettava di essere ‘sacrificato' in quanto più grande di età rispetto alla maggior parte del gruppo:

Mi rendo conto che i giovani hanno deciso che sono quello da sacrificare per la nomination. La accetto perché è parte del gioco, ma non condivido il fatto che non sia io a dover decidere. Secondo me, quando si arriva alla fine, si decide insieme. Si poteva nominare qualcun altro e non proprio quello più grande.

"Ho ricambiato la nomination, per sei mesi consecutivi è stato immune o tra i preferiti", ha detto Garibaldi motivando il suo voto. Anche per Paolo non si tratta di una questione di età, bensì di legame: "Non è una questione di età, con gli altri siamo insieme tutto il giorno, con lui non abbiamo lo stesso rapporto". E anche Letizia ha precisato: "Io l'ho nominato perché ho votato per ultima, praticamente era già in nomination, non era per sacrificarlo". Anita infine ha spiegato che Varrese è una persona permalosa e, escluso dalla finale, ha messo insieme diverse cose. "Posso essere libero di prendermela se divento capro espiatorio? Posso decidere se voglio sacrificarmi?", ha concluso l'attore.

Varrese commenta l'esclusione dalla finale

Nella scora puntata, Varrese era tra i candidati per accedere direttamente alla puntata finale del Grande Fratello ma, alla fine, ad avere la meglio al televoto è stata Beatrice Luzzi, prima finalista ufficiale di questa edizione. Al momento dell'annuncio, in studio con l'altra concorrente Grecia Colmenares, l'attore non l'ha abbracciata:

Ero molto rilassato, ero sotto antistaminico. Chiedo scusa a Grecia, non l'ho vista, per questo non l'ho abbracciata. Quando si deve lasciare il posto ai due protagonisti, si va via facendo un inchino, quindi mi sono defilato.