Massimiliano Varrese: "Ho portato l'hip hop in Italia, sono sempre stato innovativo" Nella casa del Grande Fratello, Massimiliano Varrese è tornato a parlare della sua carriera. L'attore e ballerino si considera un pioniere dell'hip hop in Italia.

A cura di Daniela Seclì

Nella casa del Grande Fratello, Massimiliano Varrese è tornato a parlare della sua carriera. Più volte, l'attore ha rimarcato con orgoglio il percorso professionale fatto prima di prendere parte al programma di Canale5. Una frase pronunciata in queste ore, tuttavia, ha avuto il sapore di un'esagerazione. Il concorrente del reality condotto da Alfonso Signorini, si ritiene un pioniere dell'hip hop. Il video.

Cosa ha detto Massimiliano Varrese sull'hip hop

Massimiliano Varrese, mentre si concedeva una chiacchierata con i suoi compagni di avventura, ha commentato: "Io ho portato proprio, tra virgolette, l'hip hop in Italia". E ha continuato: "Siamo stati i primi a fare un certo tipo di stile, sono sempre stato molto innovativo". Ricordiamo che la cultura hip hop, in Italia, ha iniziato a diffondersi all'inizio degli anni Ottanta, quando Massimiliano Varrese aveva poco più di quattro anni. Le sue parole sono state fraintese? Di certo avrà modo di chiarire nel corso della sua permanenza nella casa del Grande Fratello o una volta finito il reality di Canale5.

La carriera di Massimiliano Varrese: ballerino e attore prima del GF

Massimiliano Varrese, nel curriculum, ha esperienze sia come ballerino che come attore. Nel programma Carràmba! Che fortuna condotto da Raffaella Carrà era uno dei Carramba Boy. Era tra i ballerini di Stasera pago io, trasmissione condotta da Fiorello. Inoltre, ha partecipato a importanti videoclip come quello della canzone It's Raining Men di Geri Halliwell. Inoltre, ha partecipato alla trasmissione Amici Celebrities e a film come Velocità massima di Daniele Vicari, Il figlio più piccolo di Pupi Avati, Una mamma all'improvviso e serie tv come Il bello delle donne, Carabinieri, Il sangue e la rosa e Pezzi unici. Ha preso parte anche a Camera Café.