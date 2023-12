Monia La Ferrera e Massimiliano Varrese sempre più vicini al GF, lei: “Mi fa stare bene” Monia La Ferrera racconta a Fiordaliso le sue sensazioni riguardo il rapporto ritrovato con Massimiliano Varrese al Grande Fratello. La concorrente ha rivelato di essere interessata a lui: “Mi fa stare bene”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Tra Massimiliano Varrese e Monia La Ferrera c'è ancora del tenero. Nonostante la loro relazione si sia interrotta nel 2008 ed entrambi abbiano avuto altre storie importanti, ci sarebbe qualcosa che li tiene oggi ancora uniti. Dopo la confessione del concorrente del Grande Fratello che a Rosy Chin ha rivelato di aver ritrovato una complice per la sua vita, è arrivata quella di Monia La Ferrera che a Fiordaliso ha confessato di stare bene con lui.

La confessione di Monia La Ferrera

Monia La Ferrera in un momento di confessioni con Fiordaliso nella casa del Grande Fratello ha rivelato di essere attratta da Massimiliano Varrese. La concorrente ha confessato di stare bene con lui: "Non mi dispiace, è un bell'uomo, ha un bel carattere, è un gentiluomo. Friccicorino? No, mi manca, ma mi fa stare bene, tanto. Non seguo più il friccicorio, ma la testa". Alla domanda "lo baceresti?", la concorrente ha sorriso con fare malizioso. E allora la sua inquilina l'ha invitata a lasciarsi alle spalle i dubbi e viversi l'esperienza a tutto tondo: "Questo è il friccicorio a casa mia, vivitela come vuoi, vivitela. Monia, ne abbiamo una sola di vita, devi vivere di più, Finisce che ti ritrovi vecchia, come me e non ti piace più nessuno".

Massimiliano: "Con Monia c'è complicità"

Anche Massimiliano Varrese non sembra essere indifferente alla sua inquilina, ex fidanzata ritrovata al GF. A Rosy Chin nelle ultime settimane ha rivelato che lei lo ha sempre protetto. Queste le sue parole:

Le persone ci sono e non ci sono. Con Monia c'è complicità, ci comprendiamo senza parlare. È la prima persona che mi ha sempre protetto, e lo continua a fare. È la prima volta che mi ricordo che già allora, anche se era piccola, aveva questo istinto di protezione. Ora lo noto ancora di più. Questa cosa mi fa molto piacere, non l'ho mai avuta. Allo stesso tempo devo fare attenzione. Me la sto vivendo con serenità e naturalezza.