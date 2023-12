Massimiliano Varrese chiede un provvedimento per Beatrice Luzzi, lei: “O io o lui, non ne posso più” Al Grande Fratello, Beatrice Luzzi fa sempre più fatica a condividere la casa con Massimiliano Varrese: “Mi fa veramente male”.

Al Grande Fratello, Beatrice Luzzi sta vivendo un momento di crisi dovuto a quanto accaduto nella puntata trasmessa lunedì 11 dicembre. In particolare, l'attrice non tollera più l'idea di condividere la casa con Massimiliano Varrese. Quest'ultimo, in diretta, ha anche chiesto un provvedimento nei confronti della gieffina.

Beatrice Luzzi medita di lasciare la casa del Grande Fratello

Nel corso della puntata del Grande Fratello trasmessa lunedì 11 dicembre, c'è stato l'ennesimo scontro tra Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese. L'attrice ha incontrato i suoi figli, Valentino ed Elia. Valentino, prima di andarsene, le ha sussurrato all'orecchio: "Fa l'uomo, ma non è un uomo. È un vigliacco", riferendosi a Massimiliano Varrese. L'ha invitata a non fidarsi. Il gieffino, dopo avere assistito alla scena, ha chiesto ad Alfonso Signorini che venga preso un provvedimento contro Beatrice Luzzi perché, a suo dire, avrebbe violato il regolamento ricevendo notizie dall'esterno, che possono "inquinare il gioco". Dopo la puntata, Beatrice Luzzi ha iniziato a meditare di lasciare la casa. Poi, ha confidato a Fiordaliso: "Arriverà un giorno in cui dirò o io o lui. Veramente, non ne posso più. Mi fa veramente male".

Monia La Ferrera non capisce il comportamento di Massimiliano

Monia La Ferrera, pur avendo condiviso una relazione con Massimiliano Varrese, ha ammesso di fare fatica a comprendere perché si comporti così con Beatrice Luzzi: "Questo comportamento non lo capisco proprio. Non lo so, non lo so. Ti credo che è pesante". Federico Massaro ha spiegato a Beatrice che Massimiliano ha un comportamento diverso con il resto della casa: "Con me è una brava persona. Non è come con te. Con tutti gli altri, se tu lo guardi, non è come con te". Beatrice si è detta in disaccordo e ha concluso:

Lui è permaloso, spesso risponde male, si impone. Pure con gli altri ha tanti limiti. Io non mi spiego come possa essere sempre il favorito. Quando non è favorito qui, è favorito da Cesara.