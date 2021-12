Marisa Laurito presa di mira dai No Vax: “Sono stata attaccata, mi hanno dato della tossica” L’attrice napoletana Marisa Laurito ospite di Oggi è un altro giorno ha raccontato di essere stata presa di mira da un gruppo No Vax che l’hanno accusata di essere una tossica.

A cura di Gaia Martino

Ieri, lunedì 27 dicembre, a Oggi è un altro giorno è stata in studio la celebre attrice e cabarettista Marisa Laurito. La napoletana classe '51 ha cominciato a teatro entrando a far parte della compagnia teatrale di Eduardo De Filippo. Ha debuttato con lui nel '69 in Le bugie con le gambe lunghe e da lì ha scritto le pagine di una brillante carriera tra cinema e tv. Sarà protagonista su Rai Uno il 1 gennaio 2022 in seconda serata nella puntata d'onore dedicata a Sergio Bruni. Ospite di Serena Bortone ieri ha parlato dell'amore che prova per la sua città: "Napoli è accogliente, si parla tanto. Siamo ribelli". Ha poi raccontato di essere stata attaccata dai No Vax ultimamente, in seguito un'intervista rilasciata in cui invitava tutti a vaccinarsi.

L'esperienza di Marisa Laurito con i No Vax

Marisa Laurito nel corso della sua intervista ha raccontato di essere stata bersagliata dai No Vax che hanno criticato il suo invito a vaccinarsi:

Sono stata attaccata perché ho detto quello che pensavo in un'intervista e cioè che bisogna vaccinarsi. Mi hanno detto che sono una tossica.

L'attrice napoletana ha poi aggiunto la teoria di una dottoressa che sostiene che quella dei No Vax è una vera e propria malattia: "Loro rifuggono dalla morte, ha dato una spiegazione secondo cui al cervello arriva una nozione che non è veritiera. Così ha detto, io mi affido alla scienza". Visto il periodo, Marisa Laurito ha raccontato di aver trascorso il Natale tra pochi intimi, dopo aver fatto il tampone.

La vita privata di Marisa Laurito

È fidanzata con Piero Pedrini, bresciano ma imprenditore nel savonese, da 20 anni ed ancora oggi non pensano al matrimonio. "C'è tempo fino agli 85 anni" ha raccontato Marisa Laurito a Verissimo lo scorso aprile. Prima di conoscere lui, l'attrice ha vissuto una grande delusione d'amore: ha sposato Franco Cordova ma il matrimonio durò solo 3-4 mesi, ha raccontato aggiungendo di aver poi conosciuto il suo grande amore. "Renzo mi ha presentato Piero. Stavo male, non volevo uscire e invece mi convinse, gli unici al bar dove andammo erano Piero ed un amico". Infine, la sua idea sull'amore, ritrovata con l'arrivo del suo Piero: