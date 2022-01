Mietta: “Non mi sono ancora vaccinata per paura ma lo farò, non sono una No Vax” Mietta confessa nel salotto di Verissimo il motivo per il quale non si è ancora vaccinata: la sua preoccupazione è legata ad attacchi di panico di cui ha sofferto in passato.

A cura di Gaia Martino

Mietta, dopo l'esperienza a Ballando Con Le Stelle, programma dal quale è stata allontanata per due settimane per la positività al Covid, torna a parlare del vaccino nel salotto di Verissimo. Durante la sua partecipazione allo show di Milly Carlucci rivelò di non essere vaccinata ed a Silvia Toffanin, che le ha chiesto i motivi di tale scelta, ha confessato di soffrire di diverse allergie. La sua paura, inoltre, è legata ad attacchi di panico di cui ha sofferto in passato.

Mietta spiega perché non si è vaccinata

La cantante Daniela Miglietta, in arte Mietta, è ospite domenica 9 gennaio a Verissimo. Nel salotto di Silvia Toffanin ha confessato di non essersi sottoposta al vaccino contro il Covid-19 per paura.

Per anni non ho mai preso medicine neanche per il mal di testa, ho sempre fatto fatica ad avvicinarmi ai farmaci perché ho sofferto di attacchi di panico. Ho un sacco di allergie e da ragazza ho avuto anche uno shock anafilattico. Per queste cose e per paura non avevo ancora fatto il vaccino.

Vista la perplessità si è presa del tempo ma presto si vaccinerà: "Lo farò sicuramente": ha aggiunto, nonostante sia preoccupata. Alla domanda se vaccinerà il figlio ha confessato di essere ancora incerta: "Non lo so, in questo momento non saprei cosa rispondere".

Mietta sugli attacchi ricevuti dopo la positività al Covid

L'ex concorrente di Ballando Con Le Stelle dopo l'annuncio della positiva al Covid è stata vittima di molti attacchi: in tanti l'hanno accusata di essere una No Vax. "Sono stata totalmente fraintesa, non ho mai detto di essere contraria ai vaccini e non sono una no-vax" ha spiegato a Silvia Toffanin. Poi lo sfogo: