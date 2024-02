Maria De Filippi e il gesto dei fiori a Camilla, la figlia di Costanzo: “Si sta commuovendo peggio di me” Maria De Filippi è scesa dal palco del Teatro Parioli – Costanzo per dirigersi nello spazio riservato alla famiglia Costanzo e dirigersi verso la figlia Camilla: “Lei si sta commuovendo peggio di me”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Nella grande serata d'onore dedicata a Maurizio Costanzo c'è stato il momento conclusivo che è stato davvero emozionante. Fabio Fazio, alla presenza del direttore del Teatro Parioli, ha annunciato e svelato la nuova denominazione del Teatro Parioli – Costanzo e ha infine riservato un mazzo di fiori per Maria De Filippi. Il gesto della conduttrice, però, non è passato inosservato: "Questi fiori voglio darli a chi si sta commuovendo peggio di me. Mi sembra giusto".

Maria De Filippi e i fiori per Camilla Costanzo

Maria De Filippi è scesa dal palco del Teatro Parioli – Costanzo per dirigersi nello spazio riservato alla famiglia Costanzo, dove infatti c'erano il regista Saverio e la sceneggiatrice Camilla. "Si sta commuovendo peggio di me", ha confessato Maria De Filippi e infatti le telecamere avevano più volte inquadrato proprio Camilla, visibilmente emozionata. L'abbraccio tra le due, il bacio e lo scambio dei fiori viene tutto registrato dalle telecamere.

L'importanza di Maria De Filippi per Camilla Costanzo

Camilla Costanzo ha più volte ricordato l'importanza di Maria De Filippi per suo padre. In una intervista del 2023 sulle pagine di Repubblica aveva detto: "Fino a quando non ha incontrato Maria, la parola vacanza non ha mai fatto parte del suo vocabolario. Diceva che in vacanza si annoiava e siccome la noia è stato lo spauracchio della sua vita, la rifuggiva come la peste. Maria è stata la prima persona a convincerlo a fermarsi qualche giorno in estate". Il programma è stato davvero toccante e particolarmente apprezzato anche dal pubblico che lo ha premiato con il 22% di share e 1.889.000 spettatori, con picchi di oltre il 31% di share e 2.568.000 spettatori. Maurizio Costanzo è stato un personaggio che ha dato tanto allo spettacolo italiano ed è stato un grande uomo di cultura. Con il suo stile, ha cambiato il modo di fare televisione e ha cambiato l'immaginario collettivo, come sottolineato anche dagli stessi protagonisti intervenuti nel corso della serata.