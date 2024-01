Marco Maccarini, ex prof di Amici: “Dopo una frase ad Andreas Muller, Maria De Filippi è cambiata” Ospite del podcast Umani molto Umani, Marco Maccarini è tornato a parlare della sua esperienza come prof di canto ad Amici nel 2015 e del motivo per cui si sarebbe interrotta. Tutto sarebbe partito da alcune parole dette ad Andreas Muller, che hanno portato a una chiamata da parte della produzione e un cambio di atteggiamento di Maria De Filippi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Marco Maccarini è tornato a parlare della sua esperienza ad Amici. Ospite del podcast Umani molto Umani, l'ex professore di canto del talent, nel 2015, ha svelato un aneddoto riguardante Kledi e Andreas Muller, che potrebbe essere stata la causa dell'interruzione dei rapporti con il programma e Maria De Filippi.

Le parole di Maccarini ad Andreas Muller

Ai microfoni del podcast Umani molto Umani, in un episodio dei primi di dicembre ma di cui si è tornati a parlare oggi, Maccarini ha raccontato "uno scoop" risalente al 2015, anno in cui è stato un professore di canto ad Amici. Una sera, dopo le lezioni, si trovava a cena con Kledi e ha visto passare un ballerino che piangeva disperato. Si trattava di Andreas Muller (poi vincitore di quella edizione), al quale si è sentito di dare qualche consiglio, nonostante non fosse concesso ai professori:

Una sera ero a cena con Kledi ed è passato un ballerino che era letteralmente in lacrime, si trattava di Andreas Muller. Kledi lo chiama e gli dice "Non devi prendertela in questo modo". Allora sono intervenuto anche io e gli ho detto "tu non devi prendertela in questo modo perché devi sapere che alcune cosa sono accentuate anche dallo spettacolo. Se ti hanno detto una cosa, tu usala a tuo favore, ma non chiuderti, devi immergerti in questo spettacolone".

Le conseguenze delle parole di Marco Maccarini

Le parole del prof di canto ad Andreas Muller non sono passate inosservate agli occhi e alle orecchie della produzione del programma, tanto che gli sarebbero costate la permanenze nel talent. "Torno a Milano e il giorno dopo mi chiama il produttore inca*ato come una bestia, mi dice ‘ma tu hai detto ad Andreas che questo è tutto un circo'", ha raccontato Maccarini. Durante la chiamata, ha provato a spiegare come fossero andare realmente le cose: "Ho spiegato che non era andata proprio così e che lui l'avrà interpretata in quel modo". Anche Maria De Filippi, dopo quell'episodio, avrebbe cambiato drasticamente atteggiamento nei suoi confronti: "Da allora secondo me Maria De Filippi, che ha sentito questa cosa e mi ha fatto subito chiamare deve aver pensato… perché c'è stata una chiusura proprio totale".