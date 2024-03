Marco Liorni lascia Italia Sì a Gianluca Semprini per il nuovo impegno: “Mi dispiace molto” Il conduttore apre Italia Sì con il suo supplente, spiegando le ragioni della sua assenza dovute al suo passaggio in prima serata e annuncia: “Tornerò presto”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

Marco Liorni sostituito a Italia Sì. Molti spettatori del programma di Rai1 avranno notato, in apertura del programma del sabato pomeriggio di Rai1, un cambio di conduzione inatteso, essendo Italia Sì una creatura tutta di Liorni. Ebbene, per due sabati a guidare il programma ci sarà Gianluca Semprini, che sostituirà temporaneamente Marco Liorni alla conduzione del programma.

Il chiarimento di Marco Liorni in apertura di trasmissione

A darne notizia è stato lo stesso conduttore, che ha aperto la trasmissione al fianco del suo "supplente", spiegando al pubblico le ragioni di questa sostituzione temporanea dovuta essenzialmente, alla volontà di non essere onnipresente su Rai1 per tutta la giornata del sabato: "Benvenuti a Italia sì con Gianluca Semprini – ha detto Liorni aprendo il programma – grande amico e professionista. Io, e mi dispiace moltissimo, non posso condurre questa puntata perché questa sera non solo ci sarà il preserale, ma anche la prima puntata de L'Eredità in prima serata. Dopo Amadeus ci sarà questa serata imperdibile, quindi adesso siamo in due, ma tra un istante ne resterà solo uno".

Perché Liorni non condurrà Italia sì e quando tornerà

Quindi Liorni, presentando gli ospiti abituali del programma, Mariotto e Coruzzi, che gli hanno chiesto quando tornerà, ha chiarito per quanto tempo mancherà: "Non ci sarò questo sabato e il prossimo sabato". L'appuntamento con L'Eredità in prima serata è infatti previsto per questo sabato e per il prossimo, due appuntamenti speciali con ospiti noti a fare da concorrenti, che accompagneranno gli spettatori della prima rete del servizio pubblico per due settimane, sfidando rispettivamente C'è Posta per Te e la prima puntata del serale di Amici.

Il futuro di Italia Sì, Liorni a Fanpage.it: "Vedremo cosa porterà il futuro"

Di Italia Sì e del legame con questo programma Liorni aveva parlato pochi giorni fa in un'intervista a Fanpage.it, parlando del progetto come una sorta di sintesi della sua visione della Tv, un contenitore in grado di contenere tutto. Confermato anche per questa stagione, Liorni aveva parlato della prosecuzione anche l'anno prossimo, che sicuramente andrà valutata anche in base ai tanti impegni: "C'è una difficoltà di concomitanza e impegni ed è un tema forte e grosso. Vediamo che succede e cosa il futuro ci porterà".