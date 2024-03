Marco Liorni assente dalla puntata di Italia Sì, chi lo sostituisce e quando tornerà il conduttore Marco Liorni non condurrà l’appuntamento del sabato pomeriggio con Italia Sì. Si tratta di un’assenza momentanea, poiché il conduttore stasera sarà al timone di Eredità-Speciale Sanremo. Al suo posto, però, ci sarà il giornalista Gianluca Semprini. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Come ogni sabato pomeriggio, dalle 17 in poi, va in onda una nuova puntata di Italia Sì, lo show condotto da Marco Liorni, che figura anche tra gli ideatori del programma e che, però, non sarà presente nell'appuntamento di questa settimana. Al suo posto, ci sarà un altro volto noto della Rai, che avrà il compito di traghettare gli spettatori fino alla fine della trasmissione.

Gianluca Semprini sostituisce Marco Liorni

Si tratta, stando a quanto riportato da TvBlog, di Gianluca Semprini, giornalista Rai che è stato il volto di Estate in diretta, a partire dal 2021, lo scorso anno è stato affiancato nella conduzione da Nunzia De Girolamo, ed è inoltre uno dei conduttori dei telegiornali di Rai News24. La sostituzione, momentanea, è conseguente agli impegni in prima serata di Marco Liorni. Questo sabato e anche il prossimo, infatti, sono previsti su Rai1 due appuntamenti inediti con L'Eredità, di cui Liorni è il nuovo conduttore. È quindi probabile che, anche per sabato prossimo, Semprini debba fare da padrone di casa per lo show pomeridiano del weekend.

I due speciali dell'Eredità

La prima puntata di questa sera si chiamerà Eredità-Speciale Sanremo, e andrà in onda dopo il consueto appuntamento con Affari Tuoi. Si tratta di un omaggio al Festival della Canzone Italiana, attraverso i giochi che fanno parte del quiz show più amato d'Italia, insieme ad altri giochi che erano presenti nelle precedenti edizioni del programma e verranno riesumati per l'occasione speciale. Tra gli ospiti attesi ci sono Beppe Vessicchio, Anna Tatangelo, Enrico Ruggeri e Marisa Laurito. A cui si aggiungono, anche Max Giusti ed Elisabetta Gregoraci. Il montepremi che i vip riusciranno a conquistare sarà devoluto interamente in beneficenza in favore di AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla). Per quanto riguarda, invece, il secondo speciale del quiz condotto da Marco Liorni, che andrà in onda il prossimo 23 marzo, sarà dedicato ai 70 anni della televisione.