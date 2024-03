Ascolti tv sabato 16 marzo: chi ha vinto tra L’eredità Serata Sanremo e C’è Posta Per Te Chi ha vinto la sfida in termini di ascolti tv tra Rai 1 con L’eredità Speciale Sanremo e Canale 5 con C’è Posta Per Te: tutti i dati Auditel di ieri sera, sabato 16 marzo 2024. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

La prima serata di ieri, sabato 16 marzo 2024, ha offerto ai telespettatori intrattenimento, film e programmi di approfondimento. Su Rai1 è andato in onda il game show L'Eredità Serata Sanremo condotto da Marco Liorni, su Canale5 invece l'ultima puntata di C'è Posta Per Te che ha regalato nuove storie e tante emozioni al suo pubblico. Ecco chi ha vinto la sfida in termini di asolti tv: tutti i dati auditel della serata.

La sfida tra Rai1 con L’Eredità – Serata Sanremo e Canale5 con C'è Posta Per Te

Rai 1 con il game show L'eredità Serata Sanremo con Marco Liorni alla conduzione ha conquistato ieri sera, sabato 16 marzo 2024, 2.472.000 spettatori pari al 16.2% di share. Su Canale 5 l'ultimo appuntamento con C'è Posta Per Te ha tenuto incollati al piccolo schermo 4.170.000 spettatori con uno share del 28.7%. Maria De Filippi trionfa ancora una volta su Canale 5 con il suo programma diventato ormai un riferimento per la rete ammiragli Mediaset. Da sabato prossimo tornerà in onda, in diretta, con il Serale di Amici.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati auditel di ieri sera

Su Rai2 Le indagini di Sister Boniface è stato seguito da 448.000 spettatori (2.5% di share). Su Italia1 la prima visione di Clifford – Il grande cane rosso ha radunato davanti al piccolo schermo 808.000 spettatori pari al 4.6% di share. Su Rai3 Il Provinciale – Il Racconto dei Racconti ha coinvolto 391.000 spettatori e il 2.3% di share. Su Rete4 Banana Joe ha totalizzato 877.000 spettatori (5.1% di share). Su La7 In Altre Parole ha registrato 976.000 spettatori con il 5.4% di share. Su Tv8 4 Ristoranti ha siglato 412.000 spettatori (2.2% di share) e 4 Hotel 252.000 spettatori (1.6% di share). Sul NOVE Accordi & Disaccordi ha catturato l’attenzione di 324.000 spettatori con il 2.4% di share.