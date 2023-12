Marco Liorni “lanciato” negli studi de L’Eredità, il primo promo da conduttore del quiz Dopo il caos dei mesi scorsi, arriva il primo promo di Liorni alla conduzione del quiz che ripartirà dal 2 gennaio. Il presentatore lascia il suo posto a Reazione a Catena a Pino Insegno, a sua volta designato inizialmente per la conduzione de L’Eredità, prima di essere escluso dal progetto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

La telenovela sulla conduzione de L'Ereidità è stato tra i temi più chiacchierati delle ultime settimane di Tv. La scelta, alla fine, è ricaduta sulla figura di Marco Liorni, che ha risolto ogni tipo di problematica relativa al nome di Pino Insegno, inizialmente designato come nuovo conduttore dello storico quiz di Rai1. Sarà proprio Liorni a condurre L'Eredità a partire dal prossimo 2 gennaio 2024.

Il promo de L'Eredità con Marco Liorni

In queste ore è in rotazione il primo promo di Marco Liorni alla conduzione de L'Eredità, che gioca proprio sulla scelta ricaduta sul suo nome all'improvviso. Si vede il presentatore uscire dagli studi di Reazione a Catena, quiz che conduce dall'inizio dell'estate e che si alterna proprio con L'Eredità per la seconda stagione consecutiva nell'orario classico del preserale di Rai1. Liorni è al telefono e programma un periodo di vacanze dopo l'impegno quotidiano semestrale. All'esterno degli studi lo attendono gli autori che, durante la sua telefonata annuiscono compiacenti alle sue ipotesi di lungo ristoro, mentre nel frattempo lo spingono letteralmente in un altro studio televisivo, quello de L'Eredità. Parte quindi il tema musicale del quiz e Liorni si ritrova, incredulo, in uno studio con la scenografia, quasi intatta, del quiz prodotto da Banijay.

Il caso Pino Insegno fuori dal progetto L'Eredità

Era stato a suo modo clamoroso l'avvicendamento tra Pino Insegno e Marco Liorni alla guida de L'Eredità. Il doppiatore, designato sin dallo scorso luglio per la conduzione del quiz di Rai1, si è ritrovato al centro di polemiche varie nei primi mesi della stagione, sia per il suo legame strettissimo all'attuale governo in carica, che per i risultati deludenti sotto il profilo degli ascolti del ritorno de Il mercante in fiera su Rai2. In conseguenza di questo generale disamore nei confronti di Insegno, sono iniziative le trattative tra Rai e Banijay per rivalutare il nome alla conduzione di un format storico come L'Eredità. Dopo trattative intense, la scelta è ricaduta su Liorni, mentre a Pino Insegno, già accordato con l'azienda, è andata la conduzione di Reazione a Catena, quiz che riprenderà a inizio estate e che Insegno aveva già condotto in passato.