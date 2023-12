Marco Liorni condurrà l’Eredità, arriva la conferma dalla Rai Ormai è ufficiale: Marco Liorni condurrà L’Eredità, il game show di Rai1 più longevo e seguito della fascia preserale. Il conduttore, quindi, è stato scelto dalla Rai al posto di Pino Insegno, il cui nome circolava ormai da mesi.

A cura di Ilaria Costabile

Marco Liorni sarà il nuovo conduttore de L'Eredità. La conferma è arrivata dalla Rai, attraverso un comunicato stampa, nel quale si manifesta la scelta di puntare sul conduttore di Reazione a Catena per affiancare un nuovo volto al game show più longevo della tv. Naufragata definitivamente, quindi, la possibilità che Pino Insegno potesse prendere il timone della conduzione del noto programma di Rai1. L'appuntamento è da martedì 2 gennaio, tutti i giorni, dalle 18:45.

La conferma della Rai

Dopo una serie di notizie circa il posizionamento di Marco Liorni come nuovo conduttore de L'Eredità, è arrivata l'ufficialità anche da Viale Mazzini, sebbene conferme in via ufficiosa c'erano state anche nei mesi scorsi. Era stato fatto il nome di Pino Insegno come volto del game show di Rai1, ma dopo gli scarsi ascolti del suo Mercante in Fiera su Rai2, dai piani alti della Rai hanno virato verso una nuova scelta. D'altro canto, lo aveva anticipato anche lo scorso novembre il manager di Insegno, ovvero Diego Righini, che dopo aver comunicato l'esito dell'incontro con Angelo Mellone, il direttore del pomeriggio di Rai1, aveva confermato che la conduzione non sarebbe spettata a lui.

Marco Liorni a L'Eredità

Ebbene, dopo il successo di Reazione a Catena, che è tra i programmi del pre-serale più visti sulle reti della tv pubblica, la scelta di Liorni è sembrata quasi scontata. In una recente intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, il conduttore pur rimanendo sul vago, senza confermare le notizie sul suo conto, aveva semplicemente dichiarato di aver avuto un colloquio con la Rai e di essere pronto a qualsiasi cambiamento: "Ci sono tante cose e idee in circolo. Sono qui da 5 anni e sono legatissimo a Reazione a Catena ma se ci sarà bisogno di me altrove io ci sono. Nei giochi del preserale esce fuori un'Italia poco vista ma molto bella".