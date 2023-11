Marco Liorni sul suo futuro in tv: “L’Eredità? Se ci sarà bisogno di me io ci sono” Mancherebbe solo l’ufficialità, ma sembra che Marco Liorni sia pronto a condurre una nuova stagione de “L’eredità”. Lo ha fatto intendere in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, nella quale ha detto: “Se ci sarà bisogno di me altrove io ci sono”.

A cura di Ilaria Costabile

Sono ormai mesi che si discute dell'access prime time di Rai1, nel quale si alternano due game show amatissimi dal pubblico: L'Eredità e Reazione a Catena. Al momento, in onda, c'è il programma condotto da Marco Liorni e proprio quest'ultimo in un'intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, ha parlato dei possibili progetti futuri che lo coinvolgerebbero, tra cui spunta la conduzione del contenitore tv che fino allo scorso anno era nelle mani di Flavio Insinna.

Le parole di Marco Liorni sulla conduzione dell'Eredità

Notizie ancora nebulose provengono dai piani alti della tv pubblica, dove si starebbe parlando dei conduttori che saranno protagonisti dei prossimi mesi dell'access prime time, ovvero, la fascia pre serale che, da sempre, è ormai presidio dei game show, che assicurano ottimi ascolti. Bisognerà capire, però, quale sarà il volto che prenderà il posto di Insinna ma, a conti fatti, manca solo l'ufficialità per la conduzione dell'Eredità su Rai1. Liorni ha dichiarato al settimanale:

In questi giorni sto parlando con la Rai e ci sono tante cose e idee in circolo. Sono qui da 5 anni e sono legatissimo a Reazione a Catena ma se ci sarà bisogno di me altrove io ci sono. Nei giochi del preserale esce fuori un'Italia poco vista ma molto bella. L'Eredità è un game show storico e speciale, perché i preserali entrano nelle giornate delle persone, nella loro routine. Diventano più di un semplice programma: sono un'abitudine di vita.

L'Eredità era stata affidata a Pino Insegno

Il nome che inizialmente era stato previsto per la conduzione de L'Eredità era quello di Pino Insegno, ma la decisione definitiva sulla sua sostituzione è arrivata lo scorso 10 novembre. A confermarlo, dopo alcune indiscrezioni, è stato il manager del conduttore, Diego Righini, il quale ha dichiarato che l'incontro con il direttore del pomeriggio di Rai Angelo Mellone non sarebbe andato bene. Dopo i risultati nient'affatto soddisfacenti de Il Mercante in Fiera su Rai2, si sarebbe optato per una nuova proposta alla tv pubblica: un nuovo programma per Insegno tra gennaio e maggio, oltre che il ritorno di a Reazione a Catena.