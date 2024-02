Marcello Messina e Jasna Amodei di Uomini e Donne si sono lasciati: l’ex cavaliere spiega i motivi

È già finita la storia tra Marcello Messina e Jasna Amodei, tra i protagonisti del trono over di questa edizione di Uomini e Donne. La coppia, dopo un corteggiamento di qualche mese, aveva scelto la strada più seria, ovvero quella di lasciare il programma per darsi l'esclusiva assoluta fuori. A distanza di solo qualche mese dal loro addio alla trasmissione, l'ex cavaliere ha svelato sui social che la storia è finita. Un modo per mettere a tacere subito eventuali polemiche intorno la veridicità del loro rapporto:

È giusto fare un po’ di chiarezza perché poi fa parte un po’ di quello che è il mio carattere. A me non piace fare lo struzzo che nasconde la testa sotto terra. Ci sono stati dei giorni in cui forse abbiamo utilizzato questo silenzio per metabolizzare quello che stava avvenendo. Mi prendo la responsabilità di quello che sto facendo. Non ci frequentiamo più io e Jasna. Non ci sono motivi particolari. Innanzitutto non ci sono quei brutti motivi che possono essere tradimenti, mancanze di rispetto, cose brutte che fanno finire un rapporto. Però ci sono problematiche come l’incompatibilità caratteriale o i momenti e i tempi diversi di vivere la vita. Ecco lo definirei così. È stata innanzitutto una scelta di comune accordo, non c’è né una vittima né un carnefice.È stata una cosa ponderata da entrambi. Con questo non voglio dire che faccia meno male, però è così. Avevamo pensato di dirvelo insieme, però forse ci mancava la serenità adeguata. Farlo in un post sarebbe stato tristissimo perché è brutto, è freddo. Volevo metterci la faccia.