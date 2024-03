Marcello e Jasna litigano dopo la rottura, interviene Maria de Filippi: “Calmiamoci, è imbarazzante” Marcello Messina e Jasna Amodei sono tornati a Uomini e Donne dopo la rottura comunicata sui social poche settimane fa. “In tre giorni non ha avuto attrazione fisica nei miei confronti” si è lamentata Jasna prima che intervenisse Maria de Filippi: “Ora calmiamoci. Vorrei uscire da una situazione imbarazzante”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Dopo aver comunicato la rottura sui social, Marcello Messina e Jasna Amodei sono stati ospiti della puntata di oggi, venerdì 1 marzo, di Uomini e Donne per svelare i motivi della separazione. Al centro dello studio i due (ex) del parterre del Trono Over si sono resi protagonisti di un confronto acceso: "3 giorni a Torino non mi ha mai cercato fisicamente" ha dichiarato lei. Maria De Filippi ha dovuto interromperli: "Situazione imbarazzante, mi calmerei".

Lo scontro tra Marcello e Jasna a Uomini e Donne

Marcello Messina e Jasna Amodei hanno discusso animatamente al centro dello studio di Uomini e Donne. "Pensavo fossi matura" – ha commentato lui – "Sono sempre passato per un agnellino, per quello buono. Avevamo deciso di comunicarlo insieme in una diretta. Ci siamo lasciati di comune accordo, non c'è un carnefice o una vittima". "Io dissi di fare un post, e invece hai fatto cinque storie su Instagram. Ti avrei tolto la visibilità vero? Mi spieghi perché hai cambiato idea, non me l'hai detto" ha continuato lei. "Volevo dirtelo, ma non mi hai risposto al telefono" ha aggiunto l'ex Cavaliere. I due hanno litigato per la modalità (social) con la quale è stata pubblicata la fine della loro storia. "Volevo portare rispetto in silenzio alla nostra storia, non volevo che lo dicessi così. Volevi la tua visibilità" ha proseguito la Dama. "Come donna fisicamente mi piaci tanto. Caratterialmente no" ha aggiunto Marcello prima di spiegare di cosa è stato accusato dalla sua ormai ex: "Sono pesante, vittima, non ascolto le donne".

Lo sfogo di Jasna Amodei e il commento di Maria de Filippi

Jasna Amodei ha preso parola per rinfacciare le mancanze ricevute dal suo ormai ex: "Nei miei confronti non hai fatto niente. Ti ho sostenuto sempre, da tutti i punti di vista. Con te non potevo parlare di me, mi interrompevi nei modi più assurdi. Non ti interessava niente di me. Venni a Torino, quante volte mi hai cercata in tre giorni? Non ci vedevamo da 10 giorni, non avevi attrazione nei miei confronti". Quando i due hanno ripreso a discutere con toni accesi, Maria De Filippi è così intervenuta: "Diciamo che c'erano tutti i presupposti per cui non potevate più stare insieme. Io mi calmerei, che dite? Tina, basta. Non ci torniamo". Nel corso della lite la Cipollari era intervenuta per far presente che alcune parole di Jasna si potevano: "Hai sbagliato, non si dicono queste cose, "non mi hai cercata". La conduttrice, mentre i due tornavano al suo posto, ha interpellato Mario, cavaliere dell'Over: "Approfitto di te per uscire da una situazione imbarazzante".