Mara Venier telefona furiosa a La Vita in Diretta: “Il tuo cinismo su Gina Lollobrigida fa orrore” La conduttrice interviene al telefono durante il programma scagliandosi contro l’ospite Marisella Federici e la sua posizione scettica sul rapporto di Gina Lollobrigida con Andrea Piazzolla: “Che ne sai di Gina, di come Andrea le è stato vicino in questi anni?

A cura di Andrea Parrella

Mara Venier interviene a La Vita in Diretta e si scaglia contro la contessa Marisela Federici, ospite in studio di Alberto Matano. Il tema è la vita di Gina Lollobrigida, a poche ore dai cui funerali celebrati a Roma dopo la morte della diva all'età di 95 anni. Il programma stava trattando gli ultimi anni di vita di Gina Lollobrigida e, in particolare, il legame con Andrea Piazzolla.

Mentre Giovanna Ralli e Pino Strabioli hanno parlato di una presenza molto positiva di Piazzolla, meno indulgente è stata proprio Marisela Federici, che ha parlato di "situazione tragicomica", mostrandosi scettica nei confronti dell'interesse di Andrea Piazzolla nello stare vicino a Lollobrigida.

L'intervento di Mara Venier in diretta

Dopo pochi minuti è arrivata proprio la telefonata in diretta di Mara Venier, che in questi ultimi anni è stata molto vicina a Lollobrigida e l'ha intervistata più volte a Domenica In: "Vorrei capire di più l'atteggiamento di Marisela Federici che ha parlato di situazione tragicomica. Vedi Marisela, di comico in questa storia non c'è niente, forse fa ridere solo te che vedo stai ridendo. Ti assicuro che non fa ridere alle persone che hanno voluto bene a Gina, l'abbiamo vissuta per tanti anni, di cui abbiamo vissuto il dolore". "Sì ma non piangere", replica provocatoriamente Federici, avvertendo la commozione nella voce di Venier. "Non piango manco per niente, mi fa orrore il tuo cinismo", la risposta della conduttrice. "Ti ringrazio per l'orrore, ma ognuno ha un modo di vedere la verità", ha ribattuto Federici. Una verità alla quale Mara Venier non ci sta:

Non è la tua la verità, tu che ne sai che stai in villa a fare le cene di verità, dolore, sofferenza. Che ne sai di Gina, di come Andrea è stato vicino a Gina in questi anni? Ti trovo una persona molto cinica in questa situazione.

Il chiarimento Alberto Matano

"Ma io non capisco perché ti devi agitare così tanto", la risposta di Marisela Federici, "Stare vicina a una persona è diverso da avere una persona in Tv. io ero vicina a te alle cene in cui Gina ti raccontava la sua intimità". A quel punto Venier, rabbiosa, ha deciso di chiudere la chiamata: "Ma cosa stai dicendo? Ma tu non c'eri… io vi saluto, ciao a tutti".

Chiusa la chiamata, Alberto Matano ha provato a fare chiarezza e abbassare il livello dello scontro. "Non deve insultare però – ha precisato Federici – Conosco l'altro lato della medaglia, ma siccome sono aspetti personali, non sono qui per dare un giudizio, ma la mia personale opinione".