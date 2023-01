Andrea Piazzolla a Domenica In, così Mara Venier ricorda Gina Lollobrigida Nella puntata di Domenica In, in onda domenica 22 gennaio, Mara Venier renderà omaggio all’amica Gina Lollobrigida. Con lei, l’assistente della diva, Andrea Piazzolla.

A cura di Daniela Seclì

Mara Venier era molto legata a Gina Lollobrigida. Non sorprende, dunque, che la conduttrice abbia deciso di dedicare a lei, una parte della puntata di Domenica In, in onda il 22 gennaio. Secondo quanto riporta il sito DavideMaggio.it, tra gli ospiti, ci sarà Andrea Piazzolla, ex assistente della diva del cinema.

Andrea Piazzolla a Domenica In

Andrea Piazzolla, a Domenica In, ripercorrerà gli ultimi anni di vita dell'attrice Gina Lollobrigida, per tracciarne un ricordo quanto più intimo possibile. In qualità di suo assistente, ha avuto modo di starle vicino fino agli ultimi istanti. Tra loro, un rapporto che l'uomo e l'attrice hanno sempre definito come quello tra una madre e un figlio. Piazzolla ha anche dato il nome Gina a sua figlia, per omaggiare l'attrice.

La vicenda legale e l'accusa di circonvenzione di incapace

L'intervista ad Andrea Piazzolla, potrebbe anche toccare gli sviluppi della vicenda legale che lo vede suo malgrado protagonista. Il figlio della diva, Andrea Milko Skofic, e il nipote Dimitri, lo hanno accusato di circonvenzione di incapace. Anche Javier Rigau, ex marito di Gina Lollobrigida, è convinto che Piazzolla sia stato determinante nel deterioramento del suo rapporto con l'attrice. A Il giornale, infatti, l'uomo ha dichiarato: