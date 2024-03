Mara Maionchi con Gianna Nannini a CTCF: “Scappate da una rapina in corso, avrebbero potuto spararci” Mara Maionchi e Gianna Nannini a CTCF hanno raccontato di essere scappate da una rapina in corso in una banca. La cantante ha spiegato: “Due rapinatori urlarono ‘mani in alto’ e lei scappò”. “Non volevo aspettare che finissero la rapina, che co*lioni. Avrebbero potuto spararci”, ha continuato Maionchi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

41 CONDIVISIONI condividi chiudi

Mara Maionchi e Gianna Nannini hanno intrattenuto il pubblico del NOVE, ospiti di Fabio Fazio a Che tempo che fa, con i loro esilaranti racconti. Questa sera di domenica 24 marzo 2024, la cantante e la produttrice discografica hanno ripercorso la loro lunga amicizia ricordando i litigi e un episodio avvenuto tempo fa: mentre erano in banca, si ritrovarono al centro di una rapina.

Il racconto di Mara Maionchi e Gianna Nannini a CTCF

"Sapete che loro due, ora ce lo raccontano, hanno assistito ad una rapina a Milano?": così Fabio Fazio ha dato la parola alle sue ospiti che in passato sono scappate da una rapina in corso. "Lei aveva il conto corrente in una banca e andammo insieme a prendere dei soldi. Eravamo in fila, lei era davanti a me. Allora entrarono due con la pistola, urlarono ‘mani in alto'. Lei iniziò a urlare e scappò" ha raccontato Gianna Nannini. Mara Maionchi ha così continuato: "Non volevo aspettare che questi due finissero la rapina, che due co**ioni. Sono uscita. C'erano i carabinieri, li hanno arrestati. Mi hanno detto ‘lei è pazza', io ho detto al momento mi sono girate le balle, dovevo aspettare mezz'ora che questi finissero di rapinare la banca?". "Mentre usciva, io le sono andata dietro. Potevano spararci" ha concluso la cantante, tra le risate del pubblico presente.

Il ricordo di un litigio: "Diedi un pugno al tavolo per non darlo a lei"

Mara Maionchi e Gianna Nannini hanno poi ricordato i loro litigi. La produttrice discografica ha raccontato che una volta, per non far male alla sua amica, in preda all'ira diede un pugno su una scrivania di vetro che si spaccò in mille pezzi: "Una volta ho dato un pugno alla scrivania per non darlo a lei, ho rotto il vetro. Va a far lavare i vestiti e mette a me la fattura, gliel'ho stracciata davanti. Ma non ti vergogni?" ha spiegato scherzando.