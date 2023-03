Luca Onestini racconta com’è stato squalificato Daniele Dal Moro al GF Vip: “Roba molto pesante” Luca Onestini racconta i momenti immediatamente precedenti la squalifica di Daniele Dal Moro al Grande Fratello Vip. “È stato molto veloce, lo hanno chiamato in confessionale”, rivela il concorrente.

Daniele Dal Moro è stato squalificato per decisione della produzione del Grande Fratello Vip. “Dopo i numerosi richiami e avvertimenti delle ultime settimane, ieri notte il concorrente ha usato espressioni volgari, tenuto atteggiamenti irruenti e irrispettosi, infrangendo il regolamento”, si legge nel posto pubblicato sulla pagina ufficiale del reality show che motiva la squalifica di Daniele. Apparentemente contrario a questa decisione, Dal Moro è tornato sui social per raccontare, per il momento solo parzialmente, la sua versione dei fatti. Nella Casa, la decisione di squalificarlo ha turbato il resto dei concorrenti, principalmente Oriana Marzoli che ha chiesto in lacrime di potergli parlare. Poche ore dopo, intercettato dalle telecamere del reality, è stato Luca Onestini a raccontare la dinamica della squalifica.

Luca Onestini: “Hanno chiamato Daniele Dal Moro in confessionale”

“Sì, è successo tutto all’improvviso ed è stato veloce. Amo io ero a letto, sento che lo chiamano in confessionale e dopo pochissimo hanno chiamato noi per dircelo. Quindi è stata una roba molto veloce”, ha raccontato Onestini come riportato da Biccy, “Più che altro non capisco. Alcuni subito, altri in puntata, perché ? E poi l’altra cosa…Oggi è stata molto pesante sta roba qui. Poi non è una cosa semplice, è brutta per lui. Poi è brutta per tutti. Ma quanti squalificati ci sono stati?”.

Oriana Marzoli: “Bastava poterlo salutare”

Anche Oriana, profondamente dispiaciuta, ha commentato la squalifica di Daniele: “Cinque minuti prima che lo facessero uscire l’ho visto in camera da letto. Non capisco perché non ce l’hanno fatto salutare. Bastava anche salutarlo. Si sente troppo il vuoto. Vuoi perché oggi c’è questa situazione, ma sento un vuoto. Hanno detto che lui stava bene”. Ha quindi aggiunto che, nonostante i recenti contrasti con Dal Moro, non averlo nella Casa avrà un impatto sulla parte restante del suo percorso: