Luca Onestini piange di fronte a Ivana: “Ti ho dato tutto quello che potevo, non è stato abbastanza”

La riappacificazione di Luca Onestini e Ivana Mrazova potrebbe passare dal Grande Fratello Vip. Di nuovo insieme nella Casa di Cinecittà dopo mesi di lontananza, i due hanno avuto per la prima volta la possibilità di parlare del loro rapporto finito e dei motivi che li hanno spinti a chiudere una storia d'amore da entrambi ritenuta importante. Tra alti e bassi – alcuni bassissimi come il momento in cui Onestini ha minacciato Ivana di "muovere gli avvocati" – l'ex tronista di Uomini e Donne e la modella stanno cercando di trovare un terreno d'intesa. Con una sola certezza: il legame che li unisce è ancora saldo.

Hanno commosso il pubblico del Grande Fratello Vip le recenti lacrime di Luca che solo di fronte a Ivana sembra in grado di sciogliersi. Dotato di un'ottima dialettica e della capacità di rispondere a tono alle provocazioni (lo aveva dimostrato nel confronto con Soleil Sorge), Onestini di fronte alla ex fidanzata si scioglie. E poche ore fa ha provato ad ammettere i suoi errori, senza riuscire a trattenere le lacrime:

Se quello che mi hai detto lo pensi davvero, amen. Mi dispiace. Ti chiedo scusa se non ti ho dato abbastanza ma ti ho dato tutto quello che potevo. Se per te non era sufficiente, mi dispiace. Ti chiedo scusa ma non so che cosa avrei potuto fare di più. Ho cercato di essere il meglio che potessi essere. Pensavo di non averti mai fatto mancare niente, da nessun punto di vista ma evidentemente non era così. Però ti ho dato tutto quello che avevo. Penso solo che venirmelo a dire qua sia fuori luogo, che non sia il momento.