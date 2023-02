Luca Onestini difende Oriana Marzoli e attacca il GF Vip: “Traducono le nostre parole come vogliono” Luca Onestini chiacchierando con Edoardo Donnamaria ha commentato quanto accaduto nell’ultima puntata del GF VIP andata in onda. Alfonso Signorini ha sgridato Oriana Marzoli e i VIP per il linguaggio da loro utilizzato e per le parole in spagnolo. Il VIP però è sicuro: “Traducono le parole come vogliono”.

A cura di Gaia Martino

Luca Onestini durante una chiacchierata con Edoardo Donnamaria nella casa del Grande Fratello VIP ha commentato quanto successo nell'ultima puntata andata in onda. Alfonso Signorini, Sonia Bruganelli e Orietta Berti hanno sgridato i concorrenti per il linguaggio volgare utilizzato: "Siete un esempio pessimo, a volte cambio canale", le parole del conduttore. Dallo studio hanno incolpato Oriana Marzoli quando, durante la diretta, ha urlato contro la Nasoni: "Mi hai dato della puta", che in spagnolo significa put*ana. "Non sono frasi belle ed eleganti", il commento di Signorini. Ma Onestini in veranda ha difeso la sua inquilina e cara amica sostenendo che il programma cambi il significato delle parole che vengono pronunciate in casa.

Le parole di Luca Onestini

Secondo Luca Onestini, il programma traduce le parole in spagnolo che pronunciano in casa e danno significati differenti dalla realtà: "Quando giochiamo a biliardo diciamo ad esempio le ca**ate, "puta bola", la traducono come vogliono loro. È impossibile che Oriana abbia mai detto o usato appellativi del genere contro una persona, te lo assicuro. Se cambi il significato delle cose, invece che un impreco lo traduci con un insulto, è un altro discorso". Le parole di Onestini sono una conseguenza delle accuse contro Oriana Marzoli, nate dopo il durissimo scontro con Martina Nasoni.

Signorini contro Oriana e i VIP: "Pessimo esempio"

Alfonso Signorini durante l'ultima puntata andata in onda lo scorso lunedì 20 febbraio 2023 si è infuriato per il linguaggio che i VIP utilizzano nella casa del GF. In seguito lo scontro tra Oriana Marzoli e Martina Nasoni, ha commentato: "Il clima che si respira da un po' di tempo a questa parte è assurdo. Siete lì per divertire il pubblico, secondo voi la gente da casa si diverte a vedere certe scene? Io vi confesso che a volte cambio canale. Non dovrei dirlo eppure lo faccio, siete un pessimo esempio". A lui si sono aggiunte anche Orietta Berti e la Bruganelli: "Fra un mese le persone non si ricorderanno più di voi", le parole della moglie di Bonolis.