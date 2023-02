GF Vip, Signorini durissimo con gli inquilini: “Siete un esempio pessimo, io a volte cambio canale” Durante la puntata del 20 febbraio il conduttore perde la pazienza commentando la lite tra Martina e Oriana, che rimprovera: “Vedere le tue reazioni in relazione a un eccesso di uso del vino anche no. Bevi troppo”. Orietta Berti indignata: “Abbiamo toccato il fondo, abbiate rispetto per chi vi guarda”.

L'ingresso di Matteo Diamante al Grande Fratello Vip ha influito molto sulle dinamiche del gioco. La casa è stata spaccata dall'arrivo dell'ex di Nikita Pelizon, che da due settimane ha ingaggiato una pesante diatriba con Luca Onestini e Oriana Marzoli. Nelle scorse ore, in particolare, è avvenuto l'ennesimo scontro mentre Diamante si occupava della pulizia della cucina e Onestini lo ha provocato, determinando un gesto di stizza in Diamante che ha lanciato una forchetta dopo l'ennesima provocazione. Cosa per cui Signorini, a inizio puntata, lo ha rimproverato chiedendogli il perché: "Ho visto che avevano bevuto un po' troppo e quindi ho deciso di fare i piatti da solo. Sicuramente ho sbagliato, ma continuavano a venire continuamente in cucina a posare bicchieri".

Il forchetta gate tra Matteo e Luca Onestini

"Non ho mai vissuto in una casa con gente così sporca", ha aggiunto Diamante, scusandosi certamente ma dando le sue motivazioni. Nikita si è inserita in difesa dell'ex compagno: "Dato che non si parlano da mai, vorrei dire che è molto particolare il gesto di andare a rivolgergli la parola solo per dirgli che il bicchiere è sporco. La vedo come una provocazione che viene fatta dopo tanti gesti di questo tipo". Quindi Onestini ha risposto alla richiesta di spiegazioni di Signorini:

Ma non è una provocazione. Chiaro che si tratti di uno sfottò, io rido, non è che uno va a provocare, mi faccio due risate con un signore che non conosco ed è entrato qui dentro chiamandomi faccia di cacca. Scusami se vengo a prenderti in giro sul maschio alpha in relazione a una battuta che hai fatto tu. Si potrà scherzare qui dentro? Dopodiché è semplicemente un bicchiere sporco, se è sporco va lavato di nuovo.

Si è aggiunta Oriana alla discussione, ma Signorini è voluto tornare su un aspetto, rimproverando Oriana per un'eccessiva leggerezza con l'alcol: "Vedere le tue reazioni in relazione a un eccesso di uso del vino anche no. Bevi troppo. C'è bisogno che te lo dica io?". La concorrente ha risposto: "In quell'occasione ho bevuto poco rispetto al solito". "Non c'è da esserne fiere", ha aggiunto Signorini.

Signorini furioso con Martina e Oriana

L'attenzione della puntata si è spostata su quanto accaduto poco dopo il "forchetta gate", quando Oriana ha iniziato ad avere un battibecco con Martina, dopo che Nicole le riferisce di un epiteto poco carino che Martina le avrebbe rivolto. Grida e insulti in un botta e risposta, con parole fortissime che le due si sono lanciate a vicenda: "Mi hai dato della puta", dice Oriana a Martina in puntata. "Una scena pietosa, lo so e ci tengo a chiederle scusa", ma la stessa cosa Signorini la chiede a Oriana: "Non sono frasi né belle, né eleganti, frasi che nella bocca di chiunque sono orrende". Davanti a queste cose Signorini perde la pazienza:

Il clima che si respira da un po' di tempo a questa parte è assurdo. Siete lì per divertire il pubblico, secondo voi la gente da casa si diverte a vedere certe scene? Io vi confesso che a volte cambio canale. Non dovrei dirlo eppure lo faccio, siete un pessimo esempio.

Si aggiungono anche Bruganelli e Orietta Berti. "Fra un mese le persone non si ricorderanno più di voi". Berti aggiunge: "Abbiamo toccato il fondo, dovreste essere più educati e avere rispetto per chi vi guarda. Privilegiati, pagati per dire scemenze"