Loretta Goggi critica Alessandra Amoroso: "Le proposero Maledetta Primavera, fece la faccia schifata" A Tali e Quali Loretta Goggi, citando Luca Jurman, parla di Alessandra Amoroso che ad Amici avrebbe reagito negativamente all'assegnazione della sua canzone. Ricordo da molti smentito sui social.

A cura di Andrea Parrella

Non potevano passare inosservate le parole di Loretta Goggi su Alessandra Amoroso a Tali e Quali. La giudice del programma condotto da Carlo Conti, tornato con lo spin off che offre una sera di celebrità a imitatori che non fanno già parte del mondo dello spettacolo, ha lasciato il segno sulla puntata andata in onda su Rai1 sabato 27 gennaio, prendendosi la licenza per fare un commento sulla cantante che parteciperà al prossimo Festival di Sanremo, visto che Alessandra Amoroso è tra gli artisti in gara dal 6 al 10 febbraio.

Le parole di Loretta Goggi su Alessandra Amoroso

Loretta Goggi ha approfittato dell'imitazione dell'artista per rispolverare un ricordo personale di molti anni fa, relativo alla partecipazione di Amoroso ad Amici: “Mi sono ricordata quando ad Alessandra hanno chiesto di cantare “Maledetta Primavera” con Jurman che era il suo insegnante. Lei ha fatto una faccia schifata (è seguita imitazione dell’espressione da parte di Goggi, ndr)”. E ancora: “Per forza, una che vuole fare Etta James e Anastacia, per lei “Maledetta primavera” è un po’ poco". "Ma poi l'ha cantata", le fanno notare per attutire il peso delle sue affermazioni ed evitare l'incidente istituzionale, ma Goggi non molla e aggiunge: "L’ha cantata, non dico come. No, non lo so come l’ha interpretata, però l’ha cantata”. Parole, queste ultime, che lasciano immaginare non si tratti di un ricordo personale, ma più che altro di una "soffiata" arrivata da altri, magari lo stesso Jurman, in queste settimane in forte conflitto proprio con l'universo Amici.

Le critiche a Loretta Goggi sui social

Un ricordo di Loretta Goggi che nessuno è riuscito a confermare, non essendo disponibili immagini in grado di smentire o certificare quanto da lei detto. Non a caso sui social, nei minuti successivi, sono stati in molti a difendere Amoroso e attaccare Goggi, sostenendo che la cantante in partenza per il Festival di Sanremo non abbia mai cantato Maledetta Primavera. Non è chiaro, dunque, se ci sia stato uno scambio di persona, o Goggi goda di ottima memoria, cosa che in qualche maniera sarebbe confermata dai dettagli riportati dalla giudice di Tali e Quali. Nessuna risposta al momento da parte di Amoroso via social, probabilmente per evitare di alzare un polverone prima dell'inizio del Festival.