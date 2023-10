Lorenzo Remotti sull’ingresso del padre di Heidi Baci al Gf: “Scioccante, ha destabilizzato tutti” Lorenzo Remotti commenta con durezza l’ingresso del padre di Heidi Baci nella Casa del Grande Fratello, al quale ha assistito dallo studio del reality: “Eravamo allibiti, ci aspettavamo le desse un consiglio”.

Lorenzo Remotti commenta con durezza l’ingresso del padre di Heidi Baci nella Casa del Grande Fratello. Il calzolaio, eliminato già da qualche settimana, si trovava nello studio del reality quando ha assistito a quanto accaduto nella Casa tra la concorrente e suo padre. Durante un’intervista rilasciata a Casa Chi, l’uomo ha fatto sapere qual è stata la sua impressione dopo l’accaduto. Sostiene, infatti, la versione già circolate nella Casa e cioè che Heidi abbia abbandonato il gioco esclusivamente per volere del padre. Com'è noto, infatti, l'uomo le aveva chiesto di stare lontana da Massimiliano Varrese, ritenendo che fosse troppo grande per lei e che le avesse mancato di rispetto. Una versione che Heidi non ha contestato.

L’opinione di Lorenzo Remotti sul papà di Heidi Baci nella Casa

“È stato abbastanza scioccante, eravamo tutti allibiti perché ci aspettavamo che il papà potesse entrare a darle un consiglio come fanno tutti i papà”, ha dichiarato Remotti ai microfoni di Casa Chi, “Ho visto i cambiamenti che ha fatto lei davanti al papà e poi l’uscita ha destabilizzato un po’ tutti perché non ce l’aspettavamo. Il messaggio che mandato il papà di Heidi è stato molto forte, quindi è normale che si siano un po’ destabilizzati. È stato come fare un passo indietro di cinquant’anni come ha detto Fiordaliso”.

L’avventura nella Casa del Grande Fratello: “Un di più, amo quello che faccio”

Lorenzo si è infine detto soddisfatto della sua breve avventura nella Casa del GF: “Entrare al Grande Fratello è stato un di più ed un divertimento, io amo il mio lavoro e quello che faccio. Quello che arriva dopo si prende. Mi sono preso qualche giorno di riposo perché quando esci dalla Casa sei in una bolla di sapone, poi ho deciso di riaprire la mia attività”. Remotti, com’è noto, è un calzolaio.