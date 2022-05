L’isola dei famosi 2022, nessun eliminato: Gennaro lascia la Palapa, le nomination In quattro abbandonano l’Isola dei Famosi nella puntata del 23 maggio. Il meno votato dal pubblico è Gennaro che lascia la Palapa. Alessandro ha lasciato l’Isola per dedicarsi all’Università.

La puntata dell’Isola dei famosi del 23 maggio si è conclusa con nessuna eliminazione definitiva. Ci sono stati però tanti addii: Guendalina Tavassi e Alessandro Iannoni hanno deciso di tornare a casa per motivi diversi. Tra i naufraghi di Playa Sgamada vanno via anche Licia Nunez e Blind. Il naufrago meno votato dal pubblico, costretto quindi ad abbandonare la Palapa per approdare su Playa Sgamada, è stato invece Gennaro. I naufraghi che si trovano in nomination e si affronteranno al televoto decisivo nella prossima puntata sono invece Marialaura e Roger.

Nessun eliminato nella puntata del 23 maggio, Gennaro deve abbandonare la Palapa

Nessun naufrago è stato eliminato definitivamente dall’Isola dei famosi. Gennaro è il concorrente che ha abbandonato la Palapa e che approderà su Playa Sgamada in attesa del prossimo televoto. Alessandro Iannoni e Guendalina Tavassi hanno invece lasciato l'Isola dei Famosi in virtù dell'estensione di un mese, al 23 giugno.

Chi sono i concorrenti in nomination

Queste le nomination del 23 maggio. Nicolas ha nominato Marialaura. Carmen Di Pietro ha nominato Marialaura. Marialaura ha nominato Roger. Roger ha scelto di nominare Marialaura. Anche Edoardo Tavassi ha scelto di votare Marialuara. Marco Maccarini ha scelto di nominare Marialaura. Anche Lory Del Santo vota Marialaura. Estefania ha nominato Roger. Pamela ha votato per Roger. Luca, il leader, ha votato Roger. I concorrenti in nomination sono Marialaura e Roger.

Cosa è successo nella puntata del 23 maggio de L'isola dei famosi 2022

Nella puntata del 23 maggio ha rubato tutta l'attenzione la decisione di Alessandro di lasciare l'Isola dei Famosi a un mese dalla conclusione. Il figlio di Carmen Di Pietro ha deciso di ritornare in Italia per potre affrontare gli esami all'università. Dopo un lungo parlare, alla fine Alessandro ha confermato la sua decisione tra gli applausi dello studio e del pubblico a casa. La puntata è cominciata con un caso: mentre Alvin stava parlando, è partita una pubblicità non prevista. Guendalina Tavassi, invece, non ha partecipato alle prove per problemi di salute. Vladimir Luxuria ha ammonito Estefania e Roger: "Una commedia mal recitata".Anche Guendalina Tavassi, alla fine, ha scelto di tornare a casa. Non sembra un caso il fatto che nella giornata di oggi è stato scarcerato Umberto D'Aponte. Lasciano l'Isola dei Famosi anche Licia Nunez e Blind.