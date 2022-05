Isola, Vladimir Luxuria sbotta contro Estefania: “Ci hai preso in giro con una fiction mal recitata” Estefania e Roger sono stati ufficialmente smascherati all’Isola dei Famosi dopo aver deciso di costruire il loro rapporto per piacere al pubblico. All’opinionista Vladimir Luxuria non è andato giù il comportamento della naufraga e ha sbottato in diretta contro di lei.

Dopo i saluti di Alessandro che ha deciso di lasciare l'Isola dei Famosi per tornare a dare gli esami all'Università, Ilary Blasi ha dato spazio alla storia nata – e già finita – tra Estefania Bernal e Roger Balduino. Nelle ultime settimane è emersa la verità tra loro: il modello ha smascherato la naufraga sostenendo sia stata lei a chiedere di giocare sulla loro relazione. In diretta Vladimir Luxuria ha attaccato la modella la quale si è giustificata sostenendo che Roger stia mentendo sui suoi sentimenti.

Le parole di Estefania e l'ira di Vladimir Luxuria

Estefania Bernal riguardo la questione sulla (finta) relazione con Roger Balduino ha continuato la sua tesi spiegando che anche lei si è affezionata al naufrago, che invece starebbe pensando solo al gioco.

Prima di tutto, il suo pianto senza lacrime io non l'ho creduto. Mi sono avvicinata a lui per chiedergli perché piangesse, mi ha detto perché non poteva essere leader. Lui ammazzerebbe chiunque per arrivare in finale. Non ci credo che si stia innamorando di me, non credo al suo amore per me.

A quel punto Vladimir Luxuria si è infuriata, accusando la modella di non aver neanche chiesto scusa per la finta storia messa in scena. "Vuoi farci credere che sia Roger a voler costruire questa cosa? Perché non hai chiesto anche tu scusa al gruppo? Dovevi chiedere scusa anche a noi pubblico preso in giro da questa fiction mal recitata" le ha urlato contro. La replica della Bernal è stata immediata:

Io non ho finto nulla, io ci credevo in lui, in noi. Lui ha preso in giro quando è venuta l'ex fidanzata. Poi questa cosa di Gennaro…Io sono affettuosa, sono socievole, è anche lui affettuoso. Non provo niente per lui.

Il commento di Roger

Anche Roger ha preso parola nel dibattito. Il naufrago dopo aver chiesto scusa ai suoi compagni d'avventura per quanto accaduto, ha confermato di voler fare di tutto pur di rimanere in gioco per la sua famiglia. "Quello che dice Estefania a me non interessa":