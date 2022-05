Isola 2022, Roger chiede scusa ai naufraghi: “Mi dispiace per la caz*ata fatta con Estefania” All’Isola dei Famosi, Roger Balduino ha chiesto scusa ai naufraghi per il suo rapporto con Estefania Bernal: “Mi dispiace per le caz*ate che abbiamo fatto io ed Estefania”. Ma la naufraga non crede alla sua sincerità e dopo le sue parole ha abbandonato la Palapa.

A cura di Elisabetta Murina

Il primo flirt all'Isola dei Famosi, quello tra Roger Balduino ed Estefania Bernal, è naufragato in breve tempo. Sembrava che tra i due naufraghi ci fosse un interesse sincero, con le potenzialità per diventare un sentimento più duraturo, ma sono bastate poche settimane per far emergere la verità. Il modello ha infatti smascherato l'ormai ex fidanzata, in un confronto diretto avuto durante la puntata del 20 maggio. "Estefania è stata la prima a dirmi: "Dai giochiamo su questa cosa dell'amore tra me e te, dai che magari piace al pubblico", ha raccontato il naufrago, ammettendo di aver accettato di costruire così il rapporto, ma sottolineando poi di aver provato un interesse nei suoi confronti. Druante il daytime andato in onda il 23 maggio, il modello ha voluto chiedere scusa a tutto il gruppo per il suo legame con Estefania, che però ha continuato ad attaccarlo.

Le scuse di Roger al gruppo

Lo spirito dell'Isola ha messo alla prova i naufraghi, chiedendo loro di dire agli altri quello che non hanno mai avuto il coraggio di confessare. Giudice della prova, incaricato quindi di accertare la sincerità dei compagni, Nicolas Vaporidis. A rompere il ghiaccio è stato Edoardo Tavassi, che ha parlato di Estefania Bernal, senza risparmiare mezzi termini: "Hai sparato una serie di caz*ate una dopo l'altra. Hai preso in giro tutti, per noi il tuo soprannome è mentirosa". La diretta interessata non ha potuto replicare e il turno è passato a Roger Balduino.

Il modello si è alzato in piedi davanti a tutti e, con gli occhi lucidi, ha chiesto scusa per il suo rapporto con Estefania e per il comportamento di queste settimane: "Mi spiace per la caz*ata che abbiamo fatto io ed Estefania". La naufraga, dopo aver sentito le parole de compagno, ha abbandonato la Palapa, spiegandone poi il motivo: "Me ne vado perché non volevo abbracciare Roger, se ne è approfittato per passare da vittima, non lo ritengo sincero".

Un importante decisione per i naufraghi

Come anticipato dal daytime in onda su Canale5, nella puntata di questa sera dell'Isola dei Famosi i naufraghi dovranno comunicare l'importante decisione presa riguardo la loro permanenza in Honduras. Il programma, infatti, subirà un allungamento e avrà delle puntate in più rispetto a quelle inizialmente previste. Per questo motivo a tutto il gruppo è stato chiesto se avesse intenzione di rimanere o abbandonare il reality. Questa sera il verdetto ufficiale, con alcuni concorrenti che potrebbero tornare ufficialmente in Italia.