Letizia Petris smaschera Paolo Masella al GF: “Mi dici sempre ‘Speriamo parlino di noi in puntata’” Paolo Masella presterebbe particolare attenzione agli argomenti affrontati nel corso delle dirette serali del Grande Fratello. Lo rivela Letizia Petris secondo cui il macellaio le avrebbe confidato: “Speriamo parlino di noi in puntata”.

A cura di Stefania Rocco

I sentimenti professati da Paolo Masella per Letizia Petris al Grande Fratello sono frutto di una precisa strategia? È quanto si chiedono gli spettatori del reality show di Canale5 condotto da Alfonso Signorini dopo avere sentito la fotografa lamentarsi con Paolo del suo eccessivo interesse per gli argomenti trattati nel corso delle dirette del GF.

Letizia Petris mette in dubbio i sentimenti di Paolo Masella

Paolo e Letizia si sono avvicinati solo da qualche giorno ma la fotografa non ha nascosto di nutrire dubbi ben precisi a proposito dei sentimenti del coinquilino. La prova è contenuta in un video diventato virale, video che vede Letizia ammettere che Paolo le avrebbe manifestato più volte il desiderio che si parli della loro storia d’amore durante la diretta del GF. “Io sono troppo condizionata dal programma?”, si chiede Letizia confusa, prima di aggiungere la frase che ha gettato un’ombra sui sentimenti del coinquilino, “Sei tu che parli di continuo delle dirette. Speriamo che domani mi si veda in diretta, preparati che domani parlano di noi. Dici queste cose ogni volta”. Un’accusa che Paolo non ha negato.

Letizia Petris e il bacio a Paolo Masella

Il primo bacio tra Paolo e Letizia è arrivato solo da qualche giorno. Dopo un intenso corteggiamento durato settimane e dopo avere ammesso a più ripreso il desiderio di approfondire la conoscenza con la coinquilina, Masella è riuscito a vincere le resistenze di Letizia che, solo pochi giorni prima, aveva deciso di lasciare il fidanzato. Petris, tuttavia, non vive una situazione sentimentale chiara: ha deciso di chiudere il rapporto con l'ex compagno a malincuore, percependo fosse eccessivamente freddo e non interessato a portare avanti la loro storia. Non ha mai negato, però, di essere ancora sentimentalmente coinvolta dall’uomo che nell’ultimo periodo è stato il suo compagno di vita.