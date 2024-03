Letizia Petris: “I miei genitori si sono conosciuti a San Patrignano, ho vissuto lì la mia infanzia”

video suggerito

Letizia Petris si è raccontata nello studio di Verissimo dopo la fine della sua avventura al Grande Fratello. Nella puntata del 31 marzo, la 25enne ha ripercorso i suoi mesi nella Casa, l'amore con Paolo Masella e la sua infanzia, vissuta per gran parte a San Patrignano.

L'infanzia nella comunità di San Patrignano

I genitori di Letizia Petris si sono conosciuti nella comunità di San Patrignano, nella quale erano entrati entrambi per disintossicarsi dall'eroina. "Mamma aveva 17 anni, papà 25", racconta la ragazza a Silvia Toffanin. Tra loro fu amore a prima vista: "Mia madre era appena entrata, doveva fare un percorso più lungo. Mio padre invece era lì già da tempo. Lui l'ha aspettata ed è nato un amore oltre ogni limite. Poi si sono sposati e hanno lasciato la comunità".

Letizia ha quindi trascorso la sua infanzia e una parte dell'adolescenza in comunità, una realtà che l'ha profondamente segnata:

Io non ho mai rischiato io di avvicinarmi al mondo della droga. Mia mamma ha sbagliato con me perché era talmente tanto terrorizzata che facessi i suoi errori, che non ho avuto la possibilità la di vivere un'adolescenza come gli altri bambini. Fino ai 13 anni sono stata tutto il tempo a San Patrignano e questo mi ha portata a non conoscere la vita reale, non avevo idea del mondo all'esterno.

La perdita del padre Osvaldo a 20 anni

Quando aveva 20 anni, Letizia ha perso il padre Osvaldo a causa della leucemia. Una diagnosi che è arrivata all'improvviso e che ha messo a dura prova sia lei che la madre. "Se ne è andato velocemente, davanti a me e mia mamma. Era in coma, i dottori ci dissero che dovevamo scegliere noi se spegnere le macchine, poi lui ha deciso di spegnersi da solo". Dopo la morte del padre, la ragazza e la madre hanno vissuto un periodo di depressione: "Per quasi sei mesi, non volevo più uscire di casa. Avevo brutti pensieri, non volevo svegliarmi la mattina".

L'amore con Paolo Masella nato al GF

Nella casa del GF, Letizia ha conosciuto e si è innamorata di Paolo Masella, con cui ad oggi vede un futuro. "Mio padre amerebbe Paolo, come non ha mai amato nessun uomo nella mia vita", ha ammesso la concorrente. "È una donna con una forza unica, più forte di una roccia, non potevo che innamorarmi di una persona così forte, per me va oltre tutto", ha detto Paolo. Entrambi sognano di diventare genitori.