L’Eredità resta su Rai1, scongiurato il cambio di rete: “Tornerà a fine gennaio” Dopo le voci di un presunto passaggio de L’Eredità su un’altra rete, sarebbe arrivato l’accordo tra Banijay e Rai, a garantire la permanenza del quiz sulla prima rete per altre due stagioni.

A cura di Andrea Parrella

Sembra risolta la crisi tra Banijay e Rai che stava complicando la permanenza de L'Eredità su Rai1. Stando a quanto era emerso nei giorni scorsi, infatti, si era aperta la possibilità di un cambio di rete per il popolarissimo quiz di Rai1, che dal prossimo gennaio sarà affidato alla conduzione di Pino Insegno. Sebbene la casa di produzione de L'Eredità avesse dato il via a una serie di indagini esplorative per un eventuale passaggio ad altra rete, non essendo stato ancora firmato un accordo con l'azienda di servizio pubblico, sembra che il quiz ventennale sia destinato a proseguire su Rai1 almeno per altre due stagioni televisive.

L'Eredità resta su Rai1 per altre due stagioni secondo TvBlog

Ne dà notizia TvBlog, che nel tardo pomeriggio ha riportato gli sviluppi del caso: "La trattativa fra Rai e Banijay è andata a buon fine e si è conclusa nelle scorse ore positivamente – si legge – L’Eredità dunque resterà su Rai1 e tornerà in onda, come già trapelato, dal prossimo mese di gennaio fra Vita in diretta ed il Tg1 delle ore 20″.

Il caso Pino Insegno e l'ipotesi spostamento de L'Eredità

Nell'articolo di TvBlog non c'è menzione specifica a Pino Insegno, scelto per la conduzione della prossima edizione de L'Eredità sin dalla scorsa estate. Il presentatore, stando a quanto si era vociferato nei giorni scorsi, sarebbe stato il preciso motivo di un cambio di direzione da parte di Banijay, in virtù degli ascolti negativi de Il Mercante in Fiera, in onda nel pomeriggio di Rai2, condotto proprio da Insegno, con scarsi risultati di pubblico. Il timore che questo disamore del pubblico nei confronti di Insegno, dipeso da tutte le motivazioni di cui si è molto parlato negli ultimi mesi dopo il suo ritorno in pompa magna in Rai, si potesse riversare sul popolarissimo quiz penalizzandolo in fatto di ascolti, aveva portato a una serie di considerazioni da parte dei vertici della casa di produzione sull'opportunità di portare il programma altrove, magari sul NOVE dove si è spostato Fabio Fazio con il suo Che Tempo Che Fa, altro programma che vede coinvolta Banijay nella co-produzione. Ipotesi che sembrerebbe evidentemente tramontata dopo il possibile accordo con la Rai.