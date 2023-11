“Flavio Insinna resta a L’Eredità al posto di Pino Insegno”, l’ipotesi per evitare il flop Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, il conduttore potrebbe “tornare” alla conduzione de L’Eredità, assegnata sin dalla scorsa estate a Pino Insegno.

A cura di Andrea Parrella

Flavio Insinna resta a L'Eredità? Sembrava fatta per il passaggio di consegne con Pino Insegno, a cui Rai aveva assegnato la conduzione del quiz in partenza dal prossimo gennaio. A quanto pare le difficoltà delle ultime settimane starebbero però portando a delle riflessioni, legate agli ascolti non proprio felici raccolti da Insegno alla conduzione del Mercante in Fiera.

Ipotesi di un clamoroso dietrofront su Pino Insegno

Per questo, stando a quanto riportato dal Corriere, in Rai circolerebbe la voce di un clamoroso dietrofront e un ritorno a Flavio Insinna, reduce da quattro edizioni consecutive alla guida del popolarissimo gioco televisivo di Rai1. L'ipotesi, al momento, non ha avuto conferme né smentite dalle parti in causa, ma se fosse confermata, si tratterebbe di una notizia altisonante per la nuova dirigenza Rai, che aveva trovato in Insegno il suo simbolo.

La proposta di Flavio Insinna avanzata alla Rai

L'indiscrezione affonda le radici in quanto accaduto nei giorni scorsi, quando era emersa all'improvvisol'ipotesi che L'Eredità potesse spostarsi su un'altra rete, non essendo stato ancora siglato l'accordo tra la produzione Banijay e Rai per il ritorno a fine gennaio. L'incertezza pare fosse legata proprio alla figura di Pino Insegno, in qualche modo imposta dalla Rai sin dalla scorsa estate per sostituire Insinna. I risultati ottenuti dal conduttore nelle ultime settimane su Rai2 e il generale sentimento di disamore nei suoi confronti avrebbero sollevato dei dubbi sulla tenuta dell'Eredità e il rischio di una penalizzazione di un titolo storico. Poi dopo pochi giorni la questione si era risolta con l'effettivo accordo siglato tra le parti.

Stando a quanto apprende Fanpage.it, nell'accordo siglato non è stata definita una figura alla conduzione, il nome di Insinna, che rappresenterebbe una certezza nel segno della continuità, sarebbe dunque emerso come proposta della produzione. Bisognerà capire nelle prossime ore in che direzione andrà il braccio di ferro tra le parti.