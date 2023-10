Pino Insegno e L’Eredità, il timore che rovini un titolo storico Rai: “Se va così è un problema” Se i risultati scarsi de Il Mercante in Fiera non saranno motivo di chiusura del programma, resta la preoccupazione per gli effetti che potrebbero avere sull’Eredità, che Pino Insegno condurrà su Rai1 da gennaio. Tra gli addetti ai lavori si teme che questo “disamore” possa influire su un titolo storico, in onda da oltre 20 anni.

A cura di Andrea Parrella

Il Mercante in Fiera è salvo, almeno stando alle parole dell'amministratore delegato Rai, Roberto Sergio, che intervenendo a un evento pubblico ha difeso a spada tratta Pino Insegno: "Il Mercante InFiera non viene chiuso, vari blog amplificano notizie false e questo è inaccettabile. Sono indignato per la violenza mediatica e preventiva nei confronti di Pino Insegno e del suo programma".

Il flop de Il Mercante in Fiera

In questo inizio di stagione tiene banco il percorso di Insegno, preceduto da un racconto fortemente condizionato dalla sua vicinanza politica al governo di Giorgia Meloni. Un'etichetta che sta condizionando il cammino del conduttore, approdato in una fascia oraria indubbiamente complessa con Il Mecante in Fiera, un programma di breve durata (soli 35 minuti) incastrato tra un telefilm e il Tg2 della sera. Circostanze tutt'altro che favorevoli, che hanno portato il programma più volte sotto la soglia del 2% di share, ben oltre la condizione "critica" come si leggeva su Dagospia nei giorni scorsi ipotizzando la chiusura del programma.

È tuttavia evidente che le modalità del ritorno di Insegno in Rai non lasciano spazio a indulgenza, anzi lo rendono bersaglio piuttosto facile per bollare come fallimentare il progetto di Tv meloniana. È proprio a questo "accanimento" che Roberto Sergio allude per fare da scudo al conduttore.

Ciò detto, Il Mercante in Fiera non è il punto vero della questione. Il programma quasi certamente non chiuderà, la Rai sta tentando un'operazione di recupero e, come è stato anticipato nelle scorse ore da TvBlog e poi da DavideMaggio si sta procedendo a un'operazione di supporto per il programma con l'immissione di ospiti noti (in queste ore è spuntato il Rocco Siffredi).

L'effetto su L'Eredità

Tocca chiarire che Il Mercante in Fiera non può né salvare, né inguaiare Rai2. La criticità principale dell'andamento del programma è però relativa all'impatto che la scarsa rilevanza della trasmissione può avere sul prossimo impegno di Pino Insegno, quello che lo attende a gennaio con L'Eredità, prodotto da Banijay proprio come Il Mercante in Fiera. Non un titolo qualsiasi, né di numeri a caso, ma di un caposaldo della programmazione di Rai1 da 20 anni, che solo nelle ultime stagioni è stato sottoposto a regime di alternanza con Reazione a Catena anche nella prima parte della stagione.

La preoccupazione che Fanpage.it registra è forte. "Se questo disamore si riflette su L'Eredità è un problema", è la preoccupazione che serpeggia tra addetti ai lavori coinvolti nella produzione del programma Rai, con un chiaro riferimento all'effetto negativo che lo scarso affetto del pubblico per Insegno potrebbe avere sui risultati di uno dei titoli più amati della storia recente di Rai1, alla conduzione del quale si sono alternati i conduttori più titolati, da Amadeus che lo inaugurò a Carlo Conti, Fabrizio Frizzi e più di recente Flavio Insinna.

La Rai tutela Pino Insegno, l'ipotesi Tale e Quale Show

Ma la Rai a questo punto è chiusa in una morsa inevitabile. Perché se da un lato c'è un'evidente pressione, non solo per un ritorno pubblicitario ma anche per la tutela di un marchio storico, dall'altra c'è l'inevitabilità della strada intrapresa con Pino Insegno. Abbandonarla in corso d'opera, oltre che impraticabile, significherebbe in primis l'ammissione del fallimento di un volto di punta scelto dalla nuova amministrazione Rai, ma sarebbe anche oggettivamente affrettato, visto che la stagione televisiva è partita da poco più di un mese. Che Pino Insegni piaccia o meno, è dunque sacrosanto in termini strategici che l'azienda prosegue nel percorso di spinta di Insegno, nelle ultime settimane ospitato in vari programmi Rai per favorire un avvicinamento al pubblico. Tra questi dovrebbe esserci la partecipazione a Tale e Quale Show con Paolantoni e Cirilli, ipotesi di cui TvBlog ha scritto nelle ultime ore.