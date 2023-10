Pino Insegno cerca professoressa de L’Eredità, sul sito Rai: “Laureata e che sappia tenergli resta” L’Eredità e Pino Insegno cercano una nuova professoressa de l’Eredità. Stringenti i requisiti. “Laureata e che sappia tenere testa al conduttore”, si legge sul sito Rai.

A cura di Stefania Rocco

In attesa della partenza della nuova edizione de L’Eredità, Rai e Pino Insegno cercano una nuova professoressa che sostituisca Samira Lui, concorrente appena uscita dalla Casa del Grande Fratello. Per trovare il profilo adatto a sostituire Samira, Rai ha avviato un casting attraverso il quale si propone di cercare la nuova professoressa del game show di Rai1.

Il casting per la nuova professoressa de L’Eredità: “Deve saper tenere testa a Pino Insegno”

Dal sito Rai

I requisiti richiesti per la figura che Rai, l’Eredità e Pino Insegno stanno cercando sono stringenti. “Per la prossima stagione de L’Eredità siamo alla ricerca della nuova ‘Professoressa’, che affiancherà Pino Insegno nella conduzione del programma”, si legge sul sito Rai, “La candidata ideale deve avere tra i 25 e i 30 anni, laureata, buona dizione e delle basi di canto e danza. Cerchiamo una persona spigliata che possa tener testa al conduttore in un eventuale contraddittorio. Se ti senti abbastanza ‘professoressa’ iscriviti! E non dimenticare di allegare il tuo curriculum e almeno una foto a figura intera!”. La candidata al ruolo di “professoressa”, dunque, dovrà essere necessariamente laureata per poter avere la possibilità di accedere ai casting del preserale Rai.

Pino Insegno: “Ho una laurea breve in medicina sportiva”

Le caratteristiche stringenti dell’annuncio hanno rapidamente fatto il giro della rete. Sono diversi gli utenti che si chiedono se gli stessi requisiti siano stati rispettati con la scelta del conduttore. “Io sono diplomato all’Isef, sono un professore di educazione fisica e ho una laurea breve in medicina sportiva quindi potete immaginare quanto sia importante per me lo sport”, aveva dichiarato Pino Insegno qualche anno fa elencando i suoi titoli scolastici. Titoli che adesso il padrone di casa de L’Eredità sembrerebbe ricercare nella donna che lo affiancherà alla conduzione del preserale di Rai1.