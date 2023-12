Laura Tecce perde la pazienza in Tv: “Sono una contro venti, se volete vado via” Battibecco a Omnibus, dove la giornalista Laura Tecce, durante uno scambio con il collega Davide Giacalone, ha contestato la disparità in studio. In un’intervista recente aveva detto: “Io vengo anche invitata in molti programmi perché esprimo posizioni che non sono di sinistra”.

A cura di Andrea Parrella

Ha rischiato di finire con un'ospite in meno la puntata di questa mattina di Omnibus, il programma di La7 in onda tutti i giorni sulla rete diretta da Andrea Salerno. Nel corso del dibattito la giornalista Laura Tecce, percependosi più volte interrotta e in minoranza rispetto alle prese di posizione degli altri ospiti in studio, ha minacciato di abbandonare la trasmissione nel corso di un confronto con il giornalista Davide Giacalone.

Il battibecco a Omnibus

Il fulcro della questione erano gli effetti e le polemiche suscitate dalla festa di Atreju, l'evento promosso da Fratelli d'Italia che è stato preceduto e contrassegnato da diversi elementi di dibattito, non ultime le parole di Giorgia Meloni contro Chiara Ferragni e la figura degli influencer. Proprio di Meloni si stava parlando, con Giacalone che sottolineava l'asimmetria tra l'azione di questo governo e quanto Giorgia Meloni aveva professato in campagna elettorale: "Chiaramente una cosa è parlare e una cosa è realizzare, ma non è normale che io dico una cosa e quando vado a governare faccio l'opposto".

Il conduttore riporta la calma in studio

Questo ha portato Tecce a intervenire per provare a prendere la parola, con Giacalone che a quel punto ha sottolineato come la collega lo stesse interrompendo. Quindi Tecce ha perso la pazienza: "Se volete me ne vado perché sono una contro venti e sto tentando di rispondere in maniera educata e pacata perché io non faccio la portavoce del governo". Interviene quindi sarcastico, ma anche con un certo disappunto, il giornalista e presentatore Edgardo Gulotta, che interrompendo il battibecco chiede: "Posso tornare a fare il conduttore?". Da lì tutto si placa e si torna a toni pacati.

Laura Tecce: "Invitata in Tv perché esprimo posizioni non di sinistra"

Laura Tecce non ha negato di essere un'estimatrice di Giorgia Meloni. In un'intervista recente al Corriere ha parlato della premier con toni di elogio ed ha anche chiarito il suo ruolo in televisione: "Io vengo anche invitata in molti programmi perché esprimo posizioni che non sono di sinistra". Per poi aggiungere:

Diciamo che sono di destra. Ma a noi l’appartenenza viene fatta pesare di più. Quando leggo di “occupazione della Rai” mi viene da ridere. Come se lo spoils system l’avessimo inventato noi!.