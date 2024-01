Roberta Di Padua delusa da Alessandro Vicinanza lascia Uomini e Donne: “Basta fidanzati, vado via” Roberta Di Padua, dopo la confessione di Alessandro Vicinanza, dichiaratosi interessato a Cristina, ha deciso di lasciare Uomini e Donne. “Mi sono schiantata, non voglio più un fidanzato. Non va con lui, non andrà con altri”, le parole nella puntata dell’8 gennaio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Per Uomini e Donne il 2024 si apre con l'addio al programma di Roberta Di Padua. Oggi, lunedì 8 gennaio, è ripartita la messa in onda del dating show di Maria De Filippi dopo le festività natalizie: la puntata è iniziata con le confessioni di Alessandro Vicinanza che ha dichiarato di essere attratto da Cristina. Le sue parole hanno scatenato una reazione forte in Roberta Di Padua che ha annunciato la sua decisione.

La decisione di Roberta Di Padua

Roberta Di Padua dopo aver visto la clip di Alessandro Vicinanza mentre raggiunge Cristina in camerino, dal centro dello studio ha annunciato:

Ho raggiunto una consapevolezza, oggi lascio il programma. Io non voglio più il fidanzato, sto bene da sola. Non è una ripicca, non voglio stare qua a guardare. Non voglio lasciare numeri ad altre persone, non voglio raccontarmi, mi sono rotta le pa**e. Basta, non voglio avere più davanti persone che tolgono a me per dare ad altre. Sto bene come sto. Non voglio stare a guardare, non guarderò la tv, farò la mia vita. Ho preso uno schianto che non riesco a mantenere. Mi sono data una nuova possibilità, non va con lui, non va con altri. L'amore non è destinato a me.

La Dama si è poi scontrata con Ida Platano che avrebbe voluto consolarla: "Non voglio ascoltarti. Sei andata a Verissimo a dire che sono "la fidanzatina che si mette in mezzo" e a me questi commenti non mi servono".

Le parole di Alessandro Vicinanza

Alessandro Vicinanza si è mostrato dispiaciuto ma ha dichiarato di non voler fare un passo indietro con Cristina: "Io sono stato chiaro". Maria De Filippi ha così mostrato una clip a Roberta nella quale Marco Viola confessa di essere interessato a lei, ma lei ha aggiunto: "Questa cosa non mi cambia, nessuno mi farebbe cambiare idea". La Dama tra le lacrime, dopo aver salutato la padrona di casa, ha lasciato lo studio. Rincorsa da Alessandro Vicinanza ha dichiarato: "Ora è tardi".